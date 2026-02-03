TPHCM chủ động chuẩn bị bầu cử sớm tại các địa bàn đặc thù

Ngày 3-2, đoàn khảo sát của Ủy ban bầu cử TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử TPHCM, làm trưởng đoàn, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các địa phương ven biển về công tác chuẩn bị bầu cử sớm. Hoạt động nhằm bảo đảm tổ chức bầu cử đúng luật, an toàn, không để cử tri làm nhiệm vụ trên biển bị bỏ sót quyền bầu cử.

Tại xã Long Sơn, đoàn khảo sát của Ủy ban bầu cử TPHCM làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng cơ quan, địa phương có cử tri sinh sống, lao động, đánh bắt thủy, hải sản trên biển. Nội dung làm việc tập trung rà soát công tác phối hợp, tiến độ chuẩn bị và phương án tổ chức bầu cử sớm đối với cử tri đang làm nhiệm vụ tại các tàu, nhà giàn DK1, giàn khoan dầu khí và các phương tiện biển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM khảo sát điểm bỏ phiếu sớm tại Hải đoàn 129

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đề nghị các đơn vị, địa phương làm rõ từng khâu chuẩn bị, từ việc lập danh sách cử tri, niêm yết, phát thẻ cử tri đến công tác tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu trong điều kiện đặc thù trên biển. Ngoài ra, cần chú trọng các đối tượng cử tri là cán bộ, chiến sĩ, ngư dân đang đánh bắt xa bờ, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia bầu cử theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ khảo sát một điểm bỏ phiếu sớm

Báo cáo với đoàn, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết, đơn vị chủ động rà soát, lập danh sách cử tri thuộc các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để quản lý danh sách và xây dựng phương án tổ chức bầu cử sớm. Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh, đặc biệt hướng tới ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển xa, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri.

Theo kế hoạch, khu vực bỏ phiếu sớm tại các nhà giàn DK1 và các tàu trực trên biển của Vùng 2 Hải quân có hơn 450 cử tri, là cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và Tiểu đoàn DK1. Đối với lực lượng không thể tham gia bầu cử vào ngày 15-3 do thực hiện nhiệm vụ trên biển, đơn vị đã xây dựng phương án tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri. Sau khi bầu cử sớm, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dự kiến tổ chức 2 tàu Trường Sa 4 và Trường Sa 21 cơ động ra các khu vực nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá của ngư dân trong khu vực để tổ chức bỏ phiếu. Thời gian dự kiến từ ngày 26-2 đến 15-3, với yêu cầu tuân thủ quy trình, nguyên tắc, thủ tục bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ làm việc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thọ biểu dương tinh thần chủ động của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các đơn vị, địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử sớm. Đồng chí lưu ý, Ủy ban bầu cử các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử.

Đồng chí nhấn mạnh, việc chủ động chuẩn bị và tổ chức bầu cử sớm tại các địa bàn đặc thù không chỉ thể hiện trách nhiệm chính trị của TPHCM trong việc bảo đảm quyền bầu cử của công dân, mà còn góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

NGUYỄN NAM