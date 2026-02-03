Chính trị

TPHCM lập danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội

SGGPO

Ngày 3-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử. Thực hiện: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm chủ tọa hội nghị.

QTH_4806.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và các đồng chí chủ tọa hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Ảnh: QUỐC THANH

Đến dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

DSC_8486.jpeg
Lãnh đạo TPHCM đến dự hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Ảnh: VĂN MINH

Thông tin tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết hội nghị hiệp thương lần 2 là bước có tính chất quyết định trong quy trình hiệp thương theo luật định, nhằm đánh giá chất lượng nhân sự cụ thể và lập danh sách sơ bộ người ứng cử. Đồng chí lưu ý việc lập danh sách phải bảo đảm dân chủ, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, qua đó lựa chọn những người hội đủ “tâm - tầm - trí”, tiêu biểu về đức, tài và khả năng đóng góp cho hoạt động của cơ quan dân cử.

Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan; rà soát kỹ cơ cấu, thành phần và chất lượng từng người ứng cử, lựa chọn những cá nhân đủ bản lĩnh, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành phố.

DSC_8788.jpeg
Đại biểu dự hội nghị góp ý. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về danh sách sơ bộ. Kết quả, hội nghị thống nhất 100% thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 60 người; danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 221 người (có 1 người rút).

DSC_8498.jpeg
Đại biểu dự hội nghị giơ thẻ biểu quyết thuận về danh sách sơ bộ những người ứng cử. Ảnh: VĂN MINH
DSC_8425.jpeg
Đại biểu dự hội nghị giơ thẻ biểu quyết thuận về danh sách sơ bộ những người ứng cử. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu bế mạc, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đề nghị khẩn trương tổ chức tập huấn hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử; triển khai ngay việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung để tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

DSC_8771.jpeg
Đại biểu dự hội nghị nghiên cứu tài liệu. Ảnh: VĂN MINH
Tin liên quan
VĂN MINH

Từ khóa

Nguyễn Phước Lộc HĐND TPHCM Hiệp thương Nguyễn Trường Nhật Phượng Ứng cử Lập danh sách Văn Thị Bạch Tuyết Cơ quan dân cử Sơ bộ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn