Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Sáng 3-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM trao quà chúc mừng Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chia sẻ tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2025 phát triển vượt bậc, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Để đạt được những kết quả đó, có những đóng góp của Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Theo đồng chí, các lực lượng Biên phòng phía Nam luôn phối hợp tốt với TPHCM trong công tác biên phòng. Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phía Nam, mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, phối hợp trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh của TPHCM trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn chúc mừng Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc Đảng ủy - Bộ Tư lệnh cùng cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đến thăm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng TPHCM đã luôn đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng TPHCM luôn dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong muốn Bộ đội Biên phòng TPHCM tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phát huy truyền thống, góp phần gìn giữ bình yên cho thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM trao quà chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, đoàn đã đến thăm Cơ quan thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Tại đây, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao vai trò của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn ngoại giao, lãnh đạo cấp cao trong các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng năm 2025. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của thành phố đối với bạn bè quốc tế.

Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TPHCM chúc cán bộ, chiến sĩ Cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an nhiều sức khỏe, tiếp tục giữ vững truyền thống tốt đẹp, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm, tặng quà Cơ quan thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm, chúc tết Văn phòng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, những định hướng lớn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Được chúc cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ Công an nhiều sức khỏe, luôn đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn chúc mừng Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM đến thăm một số gia đình tiêu biểu tại phường Cầu Ông Lãnh. Chủ tịch UBND TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình. Chủ tịch UBND TPHCM trao quà đến các hộ dân. Ảnh: VIỆT DŨNG Trao những phần quà tết nghĩa tình đến người dân, Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc đến các hộ dân; mong các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chủ tịch UBND TPHCM trao quà đến các hộ dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

NGÔ BÌNH