Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú gắn Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ. Ảnh: ĐCS

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư đã trân trọng trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: ĐCS

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận chặng đường gần nửa thế kỷ phấn đấu, rèn luyện và cống hiến không mệt mỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong 45 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ cơ sở đến cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước; trong mọi hoàn cảnh, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, phát huy ý chí, sức chiến đấu, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: ĐCS

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, từ khi đảm nhiệm trọng trách Tổng Bí thư, trong giai đoạn chuyển giao có nhiều biến động và thách thức, đồng chí Tô Lâm đã thể hiện rõ vai trò “hạt nhân” đoàn kết, quy tụ, cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất ý chí, hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, lãnh đạo đất nước đạt nhiều kết quả quan trọng. Với tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá và hành động quyết liệt, đồng chí đã chỉ đạo sâu sát việc tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, từng bước đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ. Ảnh: ĐCS

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa qua thành công rất tốt đẹp, được đánh giá là bước ngoặt quan trọng tạo động lực mới cho phát triển bền vững của đất nước. Với trí tuệ sâu sắc, nhuần nhuyễn cả lý luận và thực tiễn, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống văn kiện khoa học, đổi mới, xác định rõ lộ trình phát triển đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Công tác nhân sự Đại hội được tiến hành chặt chẽ, công tâm, khách quan, lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

“Tấm huy hiệu 45 năm tuổi Đảng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình đồng chí, mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng ta”, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐCS

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vinh dự được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đúng dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; coi đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của một đảng viên trong chặng đường dài gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, các thế hệ lãnh đạo đi trước, các đồng chí, đồng bào; đồng thời cảm ơn các cơ quan, đơn vị từng công tác và tập thể, cá nhân đã luôn tin tưởng, chia sẻ, động viên, thẳng thắn nhắc nhở trong suốt quá trình phấn đấu.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ. Ảnh: ĐCS

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là niềm tự hào, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc để tiếp tục tự soi, tự sửa, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; giữ gìn phẩm chất, danh dự người đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Tổng Bí thư cho rằng càng phải ý thức rõ trách nhiệm giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp tục đem hết tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm để đóng góp cho sự nghiệp chung; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và của nhân dân lên trên hết, trước hết; sống và làm việc xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, tình yêu thương của nhân dân và danh hiệu cao quý của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

TRẦN BÌNH