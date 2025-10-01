Xã hội

TPHCM có 186 chung cư cũ cần kiểm định để cải tạo, xây dựng lại

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc rà soát, kiểm định chung cư cũ trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở Xây dựng, qua rà soát và báo cáo của các phường, hiện TPHCM có 186 chung cư cũ cần kiểm định, kiểm định lại. Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ theo danh sách đề xuất. Đồng thời, đề xuất UBND TPHCM giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM giao UBND các phường trên địa bàn có chung cư cần kiểm định, kiểm định lại tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ kiểm định; lựa chọn tổ chức kiểm định đủ điều kiện năng lực và phù hợp với nội dung nhiệm vụ kiểm định; xem xét, nghiệm thu báo cáo kết quả kiểm định. Sở Xây dựng TPHCM lưu ý, UBND phường phải xác định rõ chất lượng nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ hoặc chưa phải phá dỡ trong báo cáo kết quả kiểm định; trường hợp nhà chung cư chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ thì trong báo cáo phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng đến khi nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ.

