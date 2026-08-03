TPHCM có 7 địa phương đạt tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân trên 30%

Ngày 3-8, Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện toàn thành phố đã có 1.483.056 người dân được khám sức khỏe và cập nhật dữ liệu khám sức khỏe cho 188.863 người lao động (tương đương khoảng 3% lực lượng lao động trên địa bàn thành phố) lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng.

Đội chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Trạm Y tế phường Xuân Hòa đến tận nhà thăm khám cho người dân (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Trong tuần qua, nhiều địa phương tiếp tục duy trì tiến độ triển khai cao. Các địa phương có số người được khám nhiều nhất gồm xã Đông Thạnh (9.076 người), phường Tăng Nhơn Phú (8.018 người), xã Long Hải (6.800 người), phường Bình Tân (6.410 người) và phường Tân Hiệp (6.404 người).

Về tỷ lệ bao phủ dân số, đến nay đã có 7 địa phương đạt tỷ lệ người dân được khám sức khỏe từ 30% trở lên, gồm phường Phước Thắng (59,07%), xã An Nhơn Tây (48,40%), xã Thạnh An (44,67%), đặc khu Côn Đảo (39,28%), xã Xuân Thới Sơn (32,29%), xã Long Hải (31,36%) và xã Phước Thành (30,45%).

Bên cạnh những kết quả tích cực, hiện vẫn còn 14 phường có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 5%, gồm: Bến Thành (2,66%), Cầu Ông Lãnh (3,61%), Gia Định (3,91%), Bàn Cờ (3,92%), Tây Thạnh (4,22%), Tân Hòa (4,29%), Phú Thạnh (4,34%), An Nhơn (4,40%), Thông Tây Hội (4,43%), An Hội Đông (4,48%), Tân Uyên (4,61%), An Hội Tây (4,80%), Thạnh Mỹ Tây (4,89%) và Hạnh Thông (4,97%).

Theo Sở Y tế TPHCM, một nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay là không để sót những người dân đã được khám sức khỏe nhưng chưa được cập nhật lên hệ thống. Sở Y tế đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục triển khai phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tổ chức khảo sát từng hộ gia đình để xác định đầy đủ những trường hợp đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc trong năm 2026 tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học hoặc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, các địa phương hướng dẫn người dân kê khai đầy đủ thông tin để trạm y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng, bảo đảm phản ánh đúng số người đã được khám và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Số lượt người dân khám sức khỏe của các địa phương tính đến 3-8 TẠI ĐÂY

THÀNH AN