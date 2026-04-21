TPHCM: Hướng dẫn 5 bước đăng ký tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 tại TPHCM

Nếu đăng ký dự thi lớp 10 tích hợp (theo Đề án 5695), chọn "Đã học tích hợp (theo Đề án 5695) ở THCS" hoặc "Không học tích hợp (theo Đề án 5695) ở THCS", sau đó chọn chức năng "Đăng ký" tại loại nhóm trường nguyện vọng theo Đề án 5695 để đăng ký dự tuyển.

Theo kế hoạch đã công bố, cổng tuyển sinh tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn sẽ bắt đầu mở từ 8 giờ ngày mai (22-4). Phụ huynh và học sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 đến 17 giờ ngày 28-4.

Quy trình đăng ký gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

- Mở trình duyệt web (Firefox, Chrome, Safari…), truy cập địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn/

- Tại trang chủ, chọn chức năng [Đăng ký tuyển sinh]

- Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu truy cập và chọn chức năng [Đăng nhập]

Bước 2: Kiểm tra thông tin

Giao diện màn hình hiển thị thông tin hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Phụ huynh học sinh thực hiện rà soát và cập nhật thông tin liên hệ gồm số điện thoại và email. Riêng thông tin nơi ở hiện tại nếu cần điều chỉnh, phụ huynh liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tại trường THCS để được hỗ trợ.

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh lớp 10 thường:

- Để đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 thường, phụ huynh và học sinh chọn nút chức năng "Dự thi tuyển sinh 10 loại thường" ở mục "Xác nhận dự thi" và đăng ký tối đa 3 nguyện vọng.

- Chọn xã/phường và trường đăng ký dự tuyển.

Bước 4: Đăng ký tuyển sinh lớp 10 chuyên hoặc tích hợp (theo Đề án 5695)

- Nếu không có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh lớp 10 chuyên hoặc tích hợp (theo Đề án 5695), phụ huynh và học sinh chọn chức năng "Không dự thi tuyển sinh 10 loại chuyên hoặc tích hợp theo Đề án 5695".

- Nếu có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh lớp 10 chuyên hoặc tích hợp, phụ huynh và học sinh chọn 1 trong 2 loại hình chuyên hoặc tích hợp.

+ Nếu đăng ký dự thi lớp 10 chuyên, chọn nút chức năng "Dự thi tuyển sinh lớp 10 chuyên", đăng ký môn chuyên và chọn trường đăng ký tuyển sinh lớp 10 chuyên.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 chuyên Anh theo Đề án 5695 tại 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa được đăng ký thêm 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp. Đối với các môn chuyên còn lại, thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 chuyên không thể đăng ký lớp 10 tích hợp.

+Nếu đăng ký dự thi lớp 10 tích hợp (theo Đề án 5695), chọn "Đã học tích hợp (theo Đề án 5695) ở THCS" hoặc "Không học tích hợp (theo Đề án 5695) ở THCS", sau đó chọn chức năng "Đăng ký" tại loại nhóm trường nguyện vọng theo Đề án 5695 để đăng ký dự tuyển.

- Kiểm tra lại các thông tin đã nhập sau đó chọn [Hoàn thành đăng ký] để xác nhận thông tin.

Bước 5: Điều chỉnh thông tin và xuất phiếu đăng ký

Sau khi đăng ký thông tin thành công, giao diện hiển thị toàn bộ thông tin hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin đã đăng ký, học sinh chọn nút chức năng [Quay lại chỉnh sửa].

Nếu đồng ý với các thông tin đã đăng ký, học sinh chọn [Xuất phiếu đăng ký].

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Riêng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ thực hiện thêm bài thi môn chuyên/tích hợp.

THU TÂM