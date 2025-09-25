TPHCM đăng cai Hội nghị Bàn tròn Các Thành phố Đối tác Kinh doanh 2026

Chiều 25-9, tại Hội nghị Bàn tròn Các Thành phố Đối tác Kinh doanh 2025 (BPC 2025) diễn ra ở Osaka (Nhật Bản), đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chính thức công bố TPHCM sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị BPC 2026.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Thị trưởng Thành phố Osaka Hideyuki Yokoyama, Thị trưởng Melbourne (Australia) Nicholas Reece, Chủ tịch Hội đồng BPC Keiji Okamoto, cùng đại diện các thành phố đối tác như Singapore, Hồng Kông, Thượng Hải, Manila, Kuala Lumpur, Hamburg, Thiên Tân và các tổ chức thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thạnh khẳng định việc đăng cai BPC 2026 là dấu mốc quan trọng, thể hiện vai trò tích cực của TPHCM trong mạng lưới BPC, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh một đô thị hiện đại, năng động, hội tụ tiềm năng về kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ.

TPHCM cam kết đồng hành cùng mạng lưới BPC trong việc thúc đẩy hợp tác bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị.

Dịp này, TPHCM cũng gửi lời mời các thành viên BPC tham dự Hội chợ Hàng Việt Nam Tiêu biểu Xuất khẩu 2026, dự kiến tổ chức song song với hội nghị, quy mô khoảng 750 gian hàng, tập trung vào các ngành chủ lực như nông sản, thực phẩm, công nghệ, dệt may và dịch vụ hỗ trợ.

Đoàn tham quan Nhà Triển lãm Việt Nam – Vietnam Pavilion tại Expo 2025

Cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM đã tham quan Nhà Triển lãm Việt Nam – Vietnam Pavilion tại Expo 2025 Osaka, Kansai. Đây là nơi TPHCM phối hợp tổ chức chương trình “Những ngày TPHCM tại Expo 2025”, giới thiệu diện mạo mới của Thành phố sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quảng bá tiềm năng phát triển và văn hóa đặc sắc đến bạn bè quốc tế.

Q.THU