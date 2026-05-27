Chuyển đổi xanh, đưa giải pháp số vào chuỗi giá trị sản phẩm

Chiều 27-5, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) phối hợp Liên minh Hợp tác xã TPHCM và các đơn vị tổ chức hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi xanh: Kết nối giải pháp số vào chuỗi giá trị sản phẩm và sản xuất thực tiễn”.

Hội thảo trong khuôn khổ ngày hội “Startup Connection Day”, tập trung thảo luận các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thúc đẩy phát triển bền vững.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đánh giá TPHCM đang có lợi thế để phát triển kinh tế số khi tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh ở mức cao, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến; các nền tảng mạng xã hội cũng trở thành kênh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tập thể từng bước tham gia sâu hơn vào môi trường kinh doanh số.

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB phát biểu khai mạc

Đại diện Liên minh Hợp tác xã TPHCM, cho biết, nhiều hợp tác xã trên địa bàn thành phố đã bắt đầu ứng dụng công nghệ vào quản lý và sản xuất như nhật ký sản xuất điện tử, tem QR truy xuất nguồn gốc, giám sát quy trình sản xuất qua điện thoại thông minh và kết nối tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Việc ứng dụng công nghệ số giúp giảm đáng kể chi phí trung gian, minh bạch thông tin sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu của hợp tác xã.

Nhiều sản phẩm OCOP, nông sản sạch và thực phẩm chế biến của các hợp tác xã đã tiếp cận hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, mở rộng ra thị trường nước ngoài thông qua các nền tảng số.

Đại biểu đặt câu hỏi về giải pháp ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại hội thảo

Theo ông Phạm Văn Quân, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Checkee, hiện có khoảng 78% cơ quan quản lý chưa kiểm soát hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc, 65% doanh nghiệp đã triển khai nhưng chưa thực hiện đúng bản chất truy xuất, trong khi 72% người tiêu dùng biết đến khái niệm này nhưng chưa đủ cơ sở để tin tưởng thông tin sản phẩm.

Ông Phạm Văn Quân, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Checkee chia sẻ tại hội thảo

Để khắc phục tình trạng trên, ông Phạm Văn Quân đề xuất ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc bằng chip hoặc mã QR nhằm định danh sản phẩm, xác thực dữ liệu, giấy chứng nhận cũng như toàn bộ quy trình sản xuất trên nền tảng số.

“Truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp kiểm soát hàng giả mà còn góp phần nâng cao uy tín và gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Khi triển khai đúng chuẩn, đây không chỉ là giải pháp chuyển đổi số mà còn giúp doanh nghiệp minh bạch thông tin, bảo vệ thương hiệu, tiết kiệm chi phí quản lý và hướng tới phát triển bền vững”, ông Quân nhấn mạnh.

