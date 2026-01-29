TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giao thông

Năm 2025, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn TPHCM tiếp tục được kéo giảm cả ba tiêu chí so với năm 2024. Cụ thể, trên lĩnh vực đường bộ xảy ra 2.106 vụ TNGT (kể cả va chạm), làm 1.039 người chết và 1.246 người bị thương; giảm 641 vụ (23%), giảm 67 người chết (6%) và giảm 489 người bị thương (28%)

Sáng 29-1, Ban An toàn giao thông (ATGT) TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Trưởng Ban ATGT TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, TNGT liên quan đến vi phạm nồng độ cồn tiếp tục giảm sâu, với 163 vụ, làm 5 người chết, 14 người bị thương; giảm 73% số vụ, 79% số người chết và 70% số người bị thương. TNGT liên quan đến lứa tuổi học sinh cũng giảm rõ rệt, còn 143 vụ, làm 39 người chết, 73 người bị thương, giảm gần một nửa so với năm trước.

Ở lĩnh vực đường sắt, năm 2025 chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn tại khu gian Bình Triệu – Sóng Thần, làm 1 người tử vong; giảm 2 vụ và 2 người chết so với năm 2024. Đường thủy nội địa xảy ra 3 vụ tai nạn, làm 1 người chết, tuy số vụ không lớn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng CSGT tuần tra xử lý trật tự ATGT. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đánh giá của Công an TPHCM, kết quả kéo giảm TNGT có được nhờ tăng cường bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông tại các tuyến, địa bàn phức tạp, nhất là giờ cao điểm, lễ, tết; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong quản lý giao thông. Đến nay, thành phố đã kết nối, chia sẻ 1.316 camera phục vụ giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông; triển khai thí điểm các mô hình điều khiển giao thông thông minh trên các trục Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt và mở rộng tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ngành giao thông cũng chỉnh trang hạ tầng, cải tạo vỉa hè 9 tuyến dài hơn 107km, tổ chức 6km làn đường dành riêng cho xe đạp, tăng cường quản lý lòng đường, vỉa hè.

Tuy vậy, ùn tắc giao thông vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Toàn thành phố hiện còn 2 điểm có nguy cơ ùn tắc, 11 điểm chuyển biến nhưng còn phức tạp và 6 điểm chưa chuyển biến. Năm 2025 ghi nhận 44 vụ ùn ứ giao thông, chủ yếu tại các tuyến cửa ngõ và trục huyết mạch, song đều được xử lý kịp thời, không để kéo dài.

Năm 2025 tai nạn làm hơn 1.000 người chết. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Công an TPHCM cho biết, năm 2026 thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giao thông; mở rộng hệ thống camera, nâng tỷ lệ kết nối đèn tín hiệu về trung tâm điều khiển, tăng hiệu quả xử phạt nguội; đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt và bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là Công an TPHCM, Sở Xây dựng và các lực lượng chức năng trong việc duy trì trật tự, an toàn giao thông, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế kéo dài. Hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa nhanh; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn còn phổ biến; ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân chưa cao. Đặc biệt, ở một số nơi, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt, thường xuyên.

Lực lượng CSGT thường xuyên xử lý an toàn giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong bối cảnh TPHCM sau hợp nhất trở thành siêu đô thị với quy mô dân số hơn 14 triệu người, số lượng phương tiện rất lớn, áp lực đối với giao thông và quản lý đô thị ngày càng gia tăng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh yêu cầu phải có tư duy mới, cách làm mới, quyết tâm cao hơn và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Về nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thành phố tiếp tục kiên trì mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí; triển khai nghiêm các kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông; quản lý chặt chẽ trật tự vỉa hè, lòng đường. Các sở, ngành, địa phương phải rà soát toàn bộ quy định liên quan, không để tồn tại “khoảng trống, kẽ hở” trong quản lý; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cùng với đó, thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, gắn trách nhiệm cụ thể theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ nguồn lực tài chính), hướng tới mục tiêu lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý lòng đường, vỉa hè và bảo đảm an toàn giao thông bền vững.

QUỐC HÙNG