Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nghi thức chào mừng chuyến bay kỹ thuật đầu tiên chính thức hạ cánh xuống sân bay Long Thành, chiều 15-12-2025

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 912/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong đó, Bộ Xây dựng tiếp tục thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản liên quan trong việc triển khai dự án để bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở tuyến ống dẫn nhiên liệu, các công trình thuộc dự án thành phần 4 để sớm triển khai thi công đảm bảo hoàn thành, khai thác đồng bộ trong tháng 6; trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để được hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, điều chỉnh, cập nhật tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu thuộc dự án thành phần 3; kịp thời tổ chức xử lý các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công; chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính…, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành theo tiến độ đã cam kết, đặc biệt là các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ chậm tiến độ như gói thầu số 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) và 5.10 (Nhà ga hành khách); khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 và thủ tục điều chỉnh công năng 4 kho hàng hóa để triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chỉ đạo chủ đầu tư các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất… đẩy nhanh tiến độ triển khai bảo đảm hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 6; khẩn trương tổ chức nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng các công trình Ga hàng hóa số 2, Ga hàng hóa chuyển phát nhanh và 4 kho hàng (từ số 5 đến số 8) đáp ứng tiến độ theo hợp đồng.

Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan huy động lực lượng triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tổ chức khai thác hiệu quả dự án; quán triệt triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, cùng với hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành".

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, hiện nay, các liên danh nhà thầu đang huy động gần 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân và hơn 3.000 thiết bị, máy móc, triển khai hàng trăm mũi thi công trên công trường.

Chiều 15-12-2025, chuyến bay kỹ thuật đầu tiên được thực hiện bởi máy bay Boeing 787, máy bay lớn nhất của Việt Nam, đã đáp xuống đường băng sân bay quốc tế Long Thành.

LÂM NGUYÊN