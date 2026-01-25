Lâm Đồng: Ô tô đối đầu trên quốc lộ 20 làm 2 người tử vong

Xã hội

Sáng 25-1, trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, xe ôtô tải (loại nhỏ) do anh Lương Hải Sâm (42 tuổi, ở xã Phước Sơn, Đồng Nai) điều khiển chạy trên quốc lộ 20 hướng từ TPHCM đi Đà Lạt. Khi đến cầu Đại Nga thuộc xã Bảo Lâm 2, ôtô va chạm trực diện với xe tải do anh Nguyễn Đình Thiện (37 tuổi, ngụ phường B’Lao, Lâm Đồng) điều khiển, trên xe còn có anh Nguyễn Văn Khải, chạy chiều ngược lại.

618893521-1426632969476254-131-7271-6999-1769310433.jpg
Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 20

Hậu quả, hai xe tải bị hư hỏng nặng, anh Nguyễn Đình Thiện và anh Nguyễn Văn Khải tử vong, mắc kẹt trong cabin xe. Hai người trên xe tải còn lại cũng bị thương.

1104911772027079239.jpg
Vụ tai nạn làm 2 nạn nhân tử vong
4042768586943863792.jpg
Lực lượng cứu hộ dùng thiết bị chuyên dụng đưa nạn nhân mắc kẹt trong cabin ra ngoài

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng đã dùng thiết bị chuyên dụng phá cabin đưa các nạn nhân ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN

