Lâm Đồng: Ô tô đối đầu trên quốc lộ 20 làm 2 người tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, xe ôtô tải (loại nhỏ) do anh Lương Hải Sâm (42 tuổi, ở xã Phước Sơn, Đồng Nai) điều khiển chạy trên quốc lộ 20 hướng từ TPHCM đi Đà Lạt. Khi đến cầu Đại Nga thuộc xã Bảo Lâm 2, ôtô va chạm trực diện với xe tải do anh Nguyễn Đình Thiện (37 tuổi, ngụ phường B’Lao, Lâm Đồng) điều khiển, trên xe còn có anh Nguyễn Văn Khải, chạy chiều ngược lại.
Hậu quả, hai xe tải bị hư hỏng nặng, anh Nguyễn Đình Thiện và anh Nguyễn Văn Khải tử vong, mắc kẹt trong cabin xe. Hai người trên xe tải còn lại cũng bị thương.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng đã dùng thiết bị chuyên dụng phá cabin đưa các nạn nhân ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.