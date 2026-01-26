Trạm dừng nghỉ đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoạt động trở lại

Sau thời gian tạm ngưng phục vụ để thi công, trạm dừng nghỉ Km 205 đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết chính thức hoạt động trở lại từ sáng 26-1.

Ngày 26-1, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết, sáng cùng ngày, trạm dừng nghỉ tại Km 205+092 trên đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết chính thức hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngưng để thi công.

VIDEO: Toàn cảnh trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Trạm dừng nghỉ Km205+092 nằm trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng). Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Công ty CP Thương mại – Dịch vụ TTC Châu Thành, đơn vị đầu tư trạm dừng nghỉ, đã đưa vào khai thác tạm các hạng mục thiết yếu gồm: khu vệ sinh, bãi đậu xe, khu nghỉ ngơi và dịch vụ ăn uống. Đối với các hạng mục trạm xăng và khu sạc xe điện hiện đã cơ bản hoàn thiện nhưng vẫn phải chờ hoàn tất các thủ tục cấp phép.

Ghi nhận tại hiện trường, dù mới khai thác tạm, trạm dừng nghỉ Km205+092 đã được nâng cấp đáng kể so với trước. Phần lớn bãi đậu xe được thảm nhựa, sơn kẻ vạch rõ ràng; khu vệ sinh sạch sẽ, tiện nghi hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tài xế và hành khách dừng nghỉ an toàn.

Nhiều tiện ích cơ bản đã được đưa vào phục vụ người đi đường

Anh Nguyễn Văn Thành, tài xế chạy tuyến Khánh Hòa – TPHCM, chia sẻ: “Tuyến này dài, xe chạy liên tục mà trước đây không có chỗ dừng nghỉ đúng nghĩa, rất mệt. Nay có trạm dừng với nhà vệ sinh, chỗ ăn uống, nghỉ ngơi thì yên tâm hơn nhiều, nhất là dịp tết xe đông”.

Khu vực sảnh nghỉ ngơi được thiết kế hiện đại, thoáng đãng

Song song với việc khai thác tạm, nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện toàn bộ dự án. Dự kiến đến tháng 4-2026, trạm dừng nghỉ Km 205+092 sẽ hoàn chỉnh và đưa vào vận hành đầy đủ.

Toàn cảnh trạm dừng nghỉ Km205+092 trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Riêng trạm dừng nghỉ còn lại trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Tuy Phong, đến nay vẫn chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài khoảng 100km, nằm trọn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được thiết kế 4 làn xe hạn chế, chưa có làn dừng khẩn cấp hoàn chỉnh, với tốc độ cho phép từ 60 đến 90km/giờ. Việc trạm dừng nghỉ Km205+092 đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ trên tuyến đường cao tốc huyết mạch này.

TIẾN THẮNG