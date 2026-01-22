Vietnam Airlines khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Vietnam Airlines vừa cho biết, từ ngày 1-2 đến 3-3, hãng sẽ khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

So với mùa tết trước, số chuyến bay đêm năm nay tăng 3%, chiếm khoảng 16,6% trên tổng số chuyến bay mà hãng khai thác. Các chuyến bay đêm có giờ khởi hành sau 21 giờ và trước 5 giờ ngày hôm sau.

Các chuyến bay đêm tập trung vào các đường bay Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng, TPHCM - Hải Phòng/Vinh/Thọ Xuân, TPHCM - Huế/Cam Ranh và đường bay TPHCM - Buôn Ma Thuột. Trong giai đoạn cao điểm, tần suất khai thác trên mỗi đường bay dự kiến tăng trung bình 1-2 cặp chuyến/ngày so với thường lệ.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp triển khai khai thác bay đêm tại 6 cảng hàng không từ ngày 1-2 đến hết ngày 1-3, gồm: Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa.

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt vé sớm để có hành trình phù hợp, đồng thời lưu ý chỉ mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng di động, website của hãng nhằm tránh rủi ro vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm.

BÍCH QUYÊN