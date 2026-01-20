Vietnam Airlines lan tỏa thông điệp Việt Nam hạnh phúc

Ngày 20-1, “Chuyến bay Hạnh phúc” do Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ VH-TT-DL) tổ chức đã cất cánh, mang thông điệp: Việt Nam là một điểm đến hạnh phúc, nơi những giá trị gắn kết, yêu thương và sẻ chia luôn được trân trọng.

Hành khách check in "Chuyến bay hạnh phúc"

Hành trình hạnh phúc được bắt đầu ngay từ mặt đất. Tại khu vực check-in, hành khách trên chuyến bay VN1553 đã cảm nhận không khí hạnh phúc từ màn hình FID với dòng chữ “Chuyến bay Hạnh phúc”.

Tại phòng khách Bông Sen, 19 cặp đôi tham gia chuyến bay được Vietnam Airlines trao tặng cặp đôi linh vật (mascot). Những chiếc nơ hoa được người chồng, người vợ nhẹ nhàng buộc vào cổ tay người bạn đời, mang ý nghĩa của sự đồng hành và lời chúc cho những hành trình dài phía trước.

Các cặp đôi tham gia "Chuyến bay hạnh phúc"

Sau khi thực hiện hoạt động buộc chiếc nơ hoa, anh Nguyễn Quang Duy rạng rỡ chia sẻ: “Chuyến bay Hạnh phúc mang tầm cỡ quốc gia nhưng đặc biệt hơn với chúng mình vì đây là lần đầu tiên vợ mình được đi máy bay. Chúng mình vừa vui, vừa hạnh phúc vừa có thêm nhiều niềm tin vào sự đồng hành bền chặt trong hôn nhân”.

Các cặp đôi buộc nơ hoa vào cổ tay người bạn đời của mình

Các cặp đôi ký tên lên chiếc máy bay lưu niệm

Các hành khách cùng phi hành đoàn trên "Chuyến bay Hạnh phúc"

Trên độ cao hàng ngàn mét, ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại đã có những chia sẻ chân thành gửi tới các hành khách, “Chuyến bay Hạnh phúc" là sự tiếp nối ý nghĩa của ngày hội Việt Nam Hạnh phúc (Vietnam Happy Fest) 2025, một biểu tượng sống động cho thông điệp cần lan tỏa: hạnh phúc của mỗi gia đình chính là nền tảng hạnh phúc của một quốc gia.

Những giai điệu ngọt ngào trong bài hát “Khúc giao mùa” và sự xuất hiện của ca sĩ Erik cùng Lâm Bảo Ngọc cũng đã mang đến không gian âm nhạc ấm áp và góp phần lan tỏa cảm xúc hạnh phúc trên chuyến bay đặc biệt đầu năm.

BÍCH QUYÊN