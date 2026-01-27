Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, từ khoảng 6 giờ 45 phút đến 8 giờ 40 phút sáng 17-1, sân bay này có sương mù dày đặc và trần mây thấp làm hạn chế tầm nhìn. Đã có 4 chuyến bay đi phải lùi giờ cất cánh và 4 chuyến bay khác phải chuyển hướng hạ cánh để đảm bảo an toàn. Một số chuyến bay khác phải bay vòng chờ điều kiện thời tiết đủ tiêu chuẩn để hạ cánh.

Đến 8 giờ 22 phút, các chuyến bay mới có thể cất cánh và từ 8 giờ 40 phút các chuyến bay đã có thể hạ cánh bình thường. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách chủ động nắm thông tin, theo dõi lịch bay và cập nhật thông báo mới nhất từ các hãng hàng không.

Thông tin Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3, nhiều sân bay khu vực miền Bắc và miền Trung thường bị ảnh hưởng bởi sương mù dày đặc, nhiều chuyến bay không thể thực hiện đúng kế hoạch. Các hãng hàng không buộc phải điều chỉnh lịch cất hạ cánh trong thời gian này.

Theo yêu cầu của Cục hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đang nỗ lực dự báo chính xác thời điểm hình thành, cường độ và thời gian kết thúc sương mù, giúp các hãng hàng không và các đơn vị điều hành bay chủ động xây dựng phương án khai thác phù hợp, bảo đảm an toàn bay và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hành khách trong các dịp cao điểm lễ, tết.

BÍCH QUYÊN