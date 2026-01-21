Dự kiến thu phí tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau vào quý 2-2026

Mặc dù cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đã đưa vào khai thác toàn tuyến nhưng một số hạng mục nút giao, lan can, biển báo và trạm thu phí cần thêm thời gian để hoàn thiện, dự kiến sẽ bắt đầu thu phí trong quý 2-2026.

Cao tốc Hậu Giang – Cà Mau chính thức khai thác từ 11 giờ ngày 19-1, thông suốt toàn tuyến Cần Thơ – Cà Mau

Ngày 21-1, thông tin từ Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau có 3 nút giao đã hoàn thiện và đưa vào khai thác gồm: IC2 (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), IC5 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) và IC12 (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau).

Hiện vẫn còn 4 nút giao, cùng các hạng mục lan can, biển báo và trạm thu phí cần thêm thời gian để hoàn thiện. Dự kiến, tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sẽ bắt đầu thu phí trong quý 2-2026.

Thi công hoàn thiện hạng mục lan can đoạn cao tốc Hậu Giang – Cà Mau

Dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau là một phần của dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, do Nhà nước trực tiếp đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ được tổ chức thu phí theo quy định.

Một số hạng mục cao tốc vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện

Về mức thu, các tuyến đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư được chia thành 2 mức phí. Mức 1 là 1.300 đồng/PCU/km, áp dụng đối với đường cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phí, gồm 4 làn xe và có làn dừng xe khẩn cấp liên tục. Mức 2 là 900 đồng/PCU/km, áp dụng đối với đường cao tốc có 4 làn xe nhưng làn dừng xe khẩn cấp không liên tục.

Tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sẽ áp dụng mức 2, tương ứng 900 đồng/PCU/km. Với xe con chạy toàn tuyến, mức phí dự kiến khoảng 99.000 đồng, hình thức thu phí tự động không dừng (ETC).

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85 km, được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư; quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng. Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang chiều dài 37 km đã hoàn thành đưa vào khai thác từ ngày 22-12-2025. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau chiều dài 73,2 km, chính thức đưa vào khai thác từ 11 giờ ngày 19-1.

TẤN THÁI