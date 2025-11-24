Bí thư Thành ủy TPHCM kiểm tra công tác xử lý rác thải

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác kiểm tra công tác xử lý rác thải trên địa bàn thành phố tại Khu Liên hiệp xử lý rác thải rắn Tây Bắc.

Chiều 24-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn kiểm tra, làm việc về xử lý rác thải trên địa bàn thành phố tại Khu Liên hiệp xử lý rác thải rắn Tây Bắc.



Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đi kiểm tra về xử lý rác thải trên địa bàn thành phố. Thực hiện: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa tại nhà máy xử lý CTRSH của Công ty cổ phần Vietstar tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (xã Thái Mỹ và xã Tân An Hội, TPHCM).



Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa công tác xử lý rác thải. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, đoàn khảo sát các hạng mục của dự án chuyển đổi công nghệ của Công ty cổ phần Vietstar gồm các hạng mục dây chuyền phân loại rác đầu vào, hạng mục thi công nhà máy đốt phát điện.

Sau đó, đoàn khảo sát thực địa công trường thi công dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác và làm việc với Công ty cổ phần ĐTPT Tâm Sinh Nghĩa.

>> Hình ảnh buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

