Phường Thới An khởi công dự án dân sinh có mức đầu tư 700 tỷ đồng

Dự án nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Đá Hàn, phường Thới An, TPHCM có tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, giảm ngập, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và đi lại của người dân.

Lãnh đạo phường Thới An cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ngày 15-1, UBND phường Thới An tổ chức khởi công xây dựng dự án nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Đá Hàn, đoạn từ cầu Sắt Sập đến đường Đỗ Mười. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Rạch Đá Hàn đóng vai trò quan trọng trong việc thoát nước và điều tiết thủy lợi cho người dân phường Thới An. Tuy nhiên, thời gian qua lòng rạch bị bồi lắng, bờ bao chưa được kiên cố hóa gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Ông Phạm Ngọc Tân (ngụ phường Thới An) bày tỏ vui mừng khi dự án nạo vét, kiên cố hóa rạch Đá Hàn được khởi công. Đây là mong mỏi của người dân trong khu vực.

Các phương tiện chuẩn bị thi công công trình

Dự án có chiều dài gần 3km, nạo vét lòng rạch rộng từ 40m-100m, chiều sâu nạo vét trung bình 1m; xây dựng bờ bao bê tông với mặt đường trung bình 4m, kết nối giao thông liền mạch giữa 2 bên tuyến rạch, cùng với đó là hành lang đi bộ rộng 1,5m. Tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, trong đó có 446 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND phường Thới An Nguyễn Đình Bảo Quốc cho biết, dự kiến công trình sẽ thi công hoàn thành vào đầu năm 2027. Sau khi hoàn thành, dự án góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tăng khả năng thoát nước, giảm ngập, đảm bảo an toàn bờ bao. Đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và đi lại của người dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Thới An phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND phường Thới An cảm ơn sự ủng hộ, đồng thuận của người dân đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Đồng thời mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tạo điều kiện để công trình được thi công đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo UBND phường Thới An cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu thi công, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển thi công.

Rạch Đá Hàn trước khi được nạo vét, kiên cố hóa bờ bao

NGÔ BÌNH