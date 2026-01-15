Lãnh đạo TPHCM kiểm tra tiến độ chỉnh trang 9 khu đất trống làm công viên, vườn hoa phục vụ tết

Sáng 15-1, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đi khảo sát tiến độ công tác chỉnh trang 9 khu đất trống để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo một số sở, ban ngành.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra tiến độ thi công tại khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa). Ảnh: VĂN MINH

Chuyến đi khảo sát diễn ra ngay sau khi dự lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng trọng điểm, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây đều là những dự án có sức lan tỏa lớn, đóng vai trò dẫn dắt cho sự phát triển dài hạn của thành phố cũng như phục vụ đời sống người dân tốt hơn.

Theo đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ, động viên các đơn vị thi công chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng tại các khu đất: số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), số 42 Chu Mạnh Trinh và số 135 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Ở mỗi điểm đến, Bí thư Thành ủy TPHCM và Chủ tịch UBND TPHCM đã nghe các đơn vị thi công báo cáo tiến độ triển khai, nghe đề xuất tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra tiến độ thi công tại khu đất số 135 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Ảnh: VĂN MINH

Lãnh đạo các phường Sài Gòn, Xuân Hòa cũng đã có báo cáo về việc phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc tổ chức triển khai thi công tại các khu đất trên.

Thời gian qua, 9 khu "đất vàng" tại trung tâm TPHCM chưa triển khai dự án. Do vậy, từ chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, UBND TPHCM đã rà soát, giao các sở ngành, đơn vị phối hợp triển khai làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

Chủ trương sử dụng các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm nhằm tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho người dân. Đồng thời tránh lãng phí nguồn lực đất đai của thành phố, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra tiến độ thi công tại khu đất số 135 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) được triển khai làm Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, bị bỏ hoang sau 16 năm. Nay đã được các đơn vị thi công khẩn trương dọn dẹp và chỉnh trang để tạo không gian phục vụ cộng đồng.

Thời gian tới, khu đất này dự kiến sẽ thay áo mới với hàng loạt hạng mục như nâng cấp vỉa hè bốn mặt tiền, bố trí không gian thể dục thể thao, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng và tăng cường thêm mảng xanh.

Tương tự, khu đất số 135 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) cũng đang được các đơn vị thi công dọn dẹp, chỉnh trang để tạo công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

Đây là khu đất nằm ngay trung tâm TPHCM với lượng người dân và du khách đến tham quan, vui chơi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ mỗi tối cuối tuần rất đông. Khi công viên, vườn hoa tạm ở đây hình thành, người dân và du khách sẽ có thêm một địa điểm để tham quan, vui chơi.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra tiến độ thi công tại khu đất số 41 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn). Ảnh: VĂN MINH

Trước đó, Sở Xây dựng được UBND TPHCM giao tổ chức buổi họp và kiểm tra 9 khu đất trống để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

Sau khi lấy ý kiến của các đơn vị dự họp, Sở Xây dựng TPHCM đã triển khai công tác cải tạo, chỉnh trang các khu đất trống để làm công viên, vườn hoa tạm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra tiến độ chỉnh trang 9 khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ tết. Thực hiện: VĂN MINH

Các khu đất trống được dùng để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 gồm: khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng); khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn; khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax); khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh; khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn, 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh; khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn; khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn; khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (Tòa nhà SJC); khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh).

