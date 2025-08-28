Kinh tế

TPHCM đề xuất 79 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại theo hình thức thỏa thuận quyền sử dụng đất

SGGPO

Chiều 28-8, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trình tờ trình về danh mục 79 khu đất với tổng diện tích hơn 1.643ha để thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận quyền sử dụng đất, theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Trong số này, có 4,2ha là đất trồng lúa và khoảng 336,6ha có nguồn gốc đất rừng. Các khu đất thuộc địa bàn TPHCM (bao gồm cả khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

UBND TPHCM cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và thực địa, chỉ triển khai khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản… Việc công bố danh mục sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử TPHCM và Sở TN-MT.

Trường hợp có tổ chức kinh doanh bất động sản tiếp tục đề xuất các khu đất đáp ứng quy định tại Nghị quyết 171, Sở TN-MT sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung danh mục.

UBND TPHCM cũng được giao trách nhiệm định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện dự án tại các kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TP.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG

