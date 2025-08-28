TPHCM nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/tháng

Chiều 28-8, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X, UBND TPHCM trình tờ trình về chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, đề xuất mức trợ cấp 650.000 đồng/tháng cho công dân từ đủ 75 tuổi trở lên (hoặc từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo), không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng.

Dự kiến, chính sách sẽ sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, với tổng kinh phí khoảng 1.522 tỷ đồng/năm.

Người cao tuổi đến làm thủ tục nhận trợ cấp hưu trí xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ

Theo UBND TPHCM, chính sách nhằm tăng cường an sinh xã hội, tạo tiền đề ổn định kinh tế - chính trị, củng cố niềm tin nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội trong phát triển.

Cùng với đó, UBND TP cũng trình HĐND TP ban hành nghị quyết về chế độ phụ cấp khu, ấp đội trưởng và trợ cấp lao động cho dân quân thường trực, theo mô hình áp dụng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, đồng thời đề xuất bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của HĐND TPHCM và Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương (trước khi sắp xếp).

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG