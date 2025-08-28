TPHCM nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/tháng

Dự kiến, chính sách sẽ sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, với tổng kinh phí khoảng 1.522 tỷ đồng/năm.
Theo UBND TPHCM, chính sách nhằm tăng cường an sinh xã hội, tạo tiền đề ổn định kinh tế - chính trị, củng cố niềm tin nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội trong phát triển.
Cùng với đó, UBND TP cũng trình HĐND TP ban hành nghị quyết về chế độ phụ cấp khu, ấp đội trưởng và trợ cấp lao động cho dân quân thường trực, theo mô hình áp dụng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, đồng thời đề xuất bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của HĐND TPHCM và Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương (trước khi sắp xếp).