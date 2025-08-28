Khai mạc kỳ họp lần thứ 3 HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố sẽ xem xét 35 nội dung. Trong đó, tập trung các vấn đề: giáo dục, y tế, an sinh xã hội; chính sách hỗ trợ cán bộ công chức - người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy hoặc di chuyển đi làm xa; chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội; phân cấp, ủy quyền cho cấp xã mua sắm, đầu tư thiết bị công nghệ thông tin; Chủ tịch UBND xã uỷ quyền cho công chức một số nội dung thuộc lĩnh vực tư pháp…

Ngày 28-8, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2025 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề).

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Lộc, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (trước đây); Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Chủ toạ kỳ họp có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, trong 8 tháng đầu năm 2025, mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức nhưng nhờ có sự lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chấp hành Đảng bộ; sự đồng hành của HĐND Thành phố; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND Thành phố, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp, xuất nhập khẩu có bước tiến vững chắc; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của đa số người dân tiếp tục được cải thiện và không ngừng nâng cao.

Tuy vậy, thực tiễn vẫn còn những vướng mắc về cơ chế, chính sách; bộ máy chính quyền 2 cấp cần phải tiếp tục hoàn thiện để vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

“Kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng để tháo gỡ các “điểm nghẽn” và quyết định những vấn đề lớn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền Thành phố”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố sẽ xem xét 35 nội dung, bao gồm các Nghị quyết quy phạm pháp luật và các Nghị quyết cá biệt trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, văn hóa - xã hội và pháp chế. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng để góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị các vị đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, thảo luận dân chủ, thể hiện quan điểm rõ ràng để các nghị quyết được thông qua bảo đảm chất lượng, phù hợp tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao.

