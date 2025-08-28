TPHCM đề xuất thông qua danh mục 75 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại

UBND TPHCM vừa trình HĐND TPHCM danh mục 75 khu đất đủ điều kiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo nghị quyết 171, có nghĩa sẽ thí điểm cho phép nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất với người dân.

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa X, chiều 28-8, UBND TPHCM có tờ trình về việc thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TPHCM (khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Theo báo cáo, trước khi sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) đã triển khai thực hiện quy định thí điểm và tiếp nhận 107 hồ sơ đăng ký từ các doanh nghiệp và tổ chức, sau đó rút 1 hồ sơ.

Đến nay, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn tất rà soát 106 khu đất đăng ký dự án theo Nghị quyết 171 và tổ chức kiểm tra thực địa.

Kết quả, 75 khu đất đủ điều kiện đưa vào danh mục thí điểm, tổng diện tích khoảng 1.478ha. Các khu đất này đã được rà soát, bảo đảm phù hợp các quyết định điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Trong 75 khu đất đủ điều kiện, cơ cấu gồm: đất rừng phòng hộ 272,61ha, đất trồng lúa 10,62ha, đất ở hiện hữu 6,96ha, còn lại hơn 1.187ha là đất nuôi trồng thủy sản, sông suối, đất làm muối, đất trồng cây… Chủ sử dụng phần lớn là hộ gia đình, cá nhân đã canh tác từ lâu năm, có giấy tờ hợp pháp hoặc xác nhận kê khai.

Do đó, UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét thông qua danh mục các khu đất trên để thực hiện thí điểm. UBND TPHCM chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ, sự phù hợp giữa hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ lựa chọn các dự án đáp ứng đủ điều kiện pháp luật. Các dự án phải công khai, minh bạch, khả thi, không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí và phải bảo đảm phù hợp quy hoạch dân số.

UBND TPHCM có trách nhiệm công bố công khai danh mục khu đất trên cổng thông tin điện tử; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan triển khai đúng quy định về quy hoạch, đất đai, nhà ở, đầu tư và kinh doanh bất động sản; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo HĐND TPHCM.

Thành phố cũng sẽ ban hành thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp bất động sản đủ điều kiện triển khai dự án thí điểm; đồng thời thông báo danh sách các dự án không đáp ứng yêu cầu.

Đáng chú ý, Nghị quyết 171 sẽ cho phép nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất với người dân để làm dự án nhà ở thương mại, thay vì phải chờ Nhà nước thu hồi đất rồi giao lại như trước đây.

Cơ chế này được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng ách tắc thủ tục, hạn chế khiếu kiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm nguồn cung nhà ở thương mại trên thị trường.

UBND TPHCM nhấn mạnh, việc thông qua danh mục 75 dự án này sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý kéo dài nhiều năm qua đối với các dự án bất động sản, nhất là tại những địa bàn ven biển, khu công nghiệp và đô thị du lịch.

Bên cạnh đó, các dự án được triển khai sẽ giúp tăng nguồn cung nhà ở, tạo quỹ đất sạch, khuyến khích thị trường bất động sản phát triển minh bạch, ổn định, hạn chế tình trạng dự án treo và sử dụng đất lãng phí.

Theo kế hoạch, sau khi HĐND TPHCM xem xét thông qua, các khu đất trong danh mục sẽ được công khai minh bạch, làm cơ sở pháp lý để các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục tiếp theo và triển khai dự án theo đúng quy định.

Đề xuất chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt cho công dân nhập ngũ UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM đề xuất chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Theo UBND TPHCM, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn hiện nay là tỷ lệ công dân trong độ tuổi nhập ngũ mắc tật khúc xạ mắt chiếm khoảng 25% số người khám tuyển, nhất là nhóm thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Thực tế, giai đoạn 2024 - 2025, thành phố đã hỗ trợ 683 công dân phẫu thuật mắt theo chính sách của Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND, góp phần đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân và thể hiện sự quan tâm, nhân văn trong chăm lo cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ. Năm 2025, sau sáp nhập tỉnh thành, TPHCM chỉ tiêu tuyển quân dự kiến năm 2026 sẽ tăng lên 8.000 - 9.000 công dân. Ước tính có khoảng 630 trường hợp cần hỗ trợ phẫu thuật tật khúc xạ mắt với tổng kinh phí hơn 15,7 tỷ đồng. Nếu không có chính sách này, thành phố sẽ khó đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển quân, đồng thời tạo sự chênh lệch giữa các địa bàn do hai tỉnh sáp nhập trước đây chưa có quy định tương tự. Do đó, UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ tối đa 12,5 triệu đồng cho phẫu thuật 1 mắt và 25 triệu đồng cho phẫu thuật 2 mắt, cao hơn so với mức cũ (9,8 triệu đồng và 19,6 triệu đồng). Kinh phí sẽ được phân bổ về UBND phường, xã, đặc khu để chi trực tiếp cho công dân. Trường hợp công dân đã nhận hỗ trợ nhưng không tham gia nghĩa vụ theo quy định, địa phương có trách nhiệm thu hồi và nộp ngân sách. UBND TPHCM khẳng định, chính sách này giúp giảm gánh nặng chi phí cho công dân, tạo điều kiện công bằng để thanh niên đủ cơ hội tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đồng thời giảm áp lực cho các cơ quan, đơn vị trong việc vận động, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG