TPHCM đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với 2 khu đô thị: Bình Quới - Thanh Đa và Cù Lao Bến Đình

Tại kỳ họp HĐND TPHCM sáng 14-11, UBND TPHCM có tờ trình về danh mục các khu đất sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố trong năm 2025 (đợt 2).

Đại biểu tham dự tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo UBND Thành phố, các địa phương đã giới thiệu 11 khu đất để xem xét. Tuy nhiên, sau khi rà soát hồ sơ và đối chiếu với kế hoạch phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở cũng như quy hoạch được duyệt, chỉ có 2 khu đất đủ điều kiện để đưa vào danh mục đấu thầu. Cụ thể: Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (phường Bình Quới) và Khu đô thị mới Cù Lao Bến Đình (phường Vũng Tàu).

Việc xem xét các khu đất để đưa vào danh mục đấu thầu được UBND Thành phố đánh giá dựa trên nhiều điều kiện pháp lý và quy hoạch. Đối với khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, khu đất có quy mô gần 406ha, gồm nhiều loại đất đan xen như đất dân cư, đất công trình sự nghiệp, kênh rạch và cả đất tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, có khoảng 17,77ha là đất do cơ quan Nhà nước quản lý.

Tuy nhiên, khu vực này đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi đất, chưa hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng và cũng chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của địa phương. Vì những lý do đó, khu đất chưa đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Dù vậy, theo quy định về lựa chọn nhà đầu tư, Bình Quới - Thanh Đa vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để đưa vào danh mục đấu thầu.

Khu đất này phù hợp với Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; đồng thời nằm trong định hướng phát triển đô thị trung tâm theo Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của khu vực Bình Quới - Thanh Đa cũng đã được phê duyệt. Mặc dù chưa có quy hoạch chi tiết 1/500, việc phù hợp quy hoạch phân khu đã đủ điều kiện theo quy định.

Trong khi đó, khu đô thị mới Cù Lao Bến Đình có diện tích hơn 110ha, được hình thành từ hai phần đất khác nhau. Khoảng 49ha là đất đã được Nhà nước thu hồi từ dự án Sao Mai - Bến Đình trước đây; phần còn lại, hơn 44ha, gồm đất công và đất của các hộ dân đang sử dụng. Các cơ quan chức năng đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án cũ để tránh chồng lấn pháp lý với khu đất hiện nay.

Khu vực Cù Lao Bến Đình cũng đáp ứng toàn bộ yêu cầu về quy hoạch. Phần đất này nằm trong định hướng phát triển vùng đô thị hỗn hợp. Không chỉ phù hợp quy hoạch phân khu 1/2000, khu đất còn có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, xác định tính chất là khu đô thị hỗn hợp hiện đại, kết hợp nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng và đầy đủ hạ tầng xã hội, kỹ thuật.

Đối với 9 khu đất còn lại, cơ quan thẩm định cho biết, hồ sơ vẫn chưa làm rõ nguồn gốc đất, chưa đủ căn cứ xác định thuộc trường hợp phải đấu thầu theo Điều 126 Luật Đất đai và Điều 4 Nghị định 115/2024/NĐ-CP, hoặc chưa đáp ứng các tiêu chí mà HĐND Thành phố đề ra tại Nghị quyết 45/2025. Những khu đất này sẽ tiếp tục được rà soát ở các đợt sau.

Đề xuất danh mục 63 khu đất để thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND Thành phố về việc thông qua danh mục 63 khu đất được đề xuất triển khai dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội. Đây là đợt 2 trong kế hoạch rà soát năm 2025, sau khi thành phố đã thông qua đợt 1 tại Nghị quyết 424/NQ-HĐND vào tháng 9-2025. Việc trình danh mục mới nhằm đẩy nhanh triển khai Nghị quyết 171, một cơ chế đặc thù cho phép doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, thay vì phải thu hồi đất như cơ chế cũ. Đây được xem là bước mở nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý kéo dài nhiều năm đối với các dự án nhà ở. Qua quá trình rà soát cùng Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp - Môi trường, thành phố xác định 63 khu đất đủ điều kiện, với tổng diện tích hơn 854,6ha, trong đó đất ở khoảng 438,6ha, diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 79,9ha. Các khu đất này phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; nằm trong chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt; thuộc khu vực đô thị hoặc khu vực định hướng phát triển đô thị và không thuộc danh mục dự án phải thu hồi đất. Đáp ứng quy định không vượt quá 30% diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch 2021-2030. UBND Thành phố cho biết cơ cấu đất ở trong từng dự án được xác định theo quy hoạch 1/500 (nếu đã có), hoặc được ước lượng theo tỷ lệ phù hợp tính chất dự án (chung cư cao tầng, dự án hỗn hợp…). Việc này nhằm đảm bảo tổng diện tích đất ở không vượt ngưỡng 30% theo quy định Nghị quyết 171. Đối với các khu đất còn lại mà doanh nghiệp đã đăng ký nhưng chưa đủ điều kiện, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp - Môi trường và Tổ Công tác tiếp tục rà soát, tổng hợp trình đợt 3 trong tháng 11-2025.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH