TPHCM đề xuất nhiều chính sách an sinh mới

UBND TPHCM vừa đề xuất loạt chính sách an sinh gồm hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi và học sinh; nâng mức tiền ăn cho bệnh nhân HIV/AIDS, tâm thần, phong, lao kháng thuốc; cùng chế độ điều dưỡng, tham quan, về nguồn dành cho người có công.

UBND TPHCM vừa có tờ trình về chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi và học sinh trên toàn địa bàn TPHCM sau sáp nhập. Đây là bước triển khai nhằm thống nhất chính sách an sinh xã hội, đồng thời thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ BHYT theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ 65 đến dưới 75 tuổi đang thường trú và sinh sống thực tế tại thành phố, nếu chưa được hưởng hỗ trợ theo các chính sách khác. Với nhóm học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cả hệ công lập và ngoài công lập, thành phố đề xuất hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT, bên cạnh mức hỗ trợ tối thiểu 50% từ ngân sách Trung ương theo Luật BHYT. Dự kiến, chính sách sẽ áp dụng cho hơn 2,56 triệu người, với tổng kinh phí khoảng 1.953 tỷ đồng mỗi năm.

UBND TPHCM cho biết việc ban hành nghị quyết mới là cần thiết vì sau khi sáp nhập, các chính sách hỗ trợ BHYT của ba địa phương có sự khác biệt lớn. Trong khi TPHCM trước đây hỗ trợ có điều kiện (theo chuẩn nghèo đa chiều), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) hỗ trợ 100% BHYT cho người từ 65 tuổi; Bình Dương (trước đây) lại có chính sách riêng cho người cao tuổi 70-79 tuổi và học sinh vùng khó khăn. Việc hợp nhất địa giới hành chính buộc thành phố phải thiết kế chính sách chung, đảm bảo công bằng, thống nhất và phù hợp khả năng ngân sách.

Ngoài ra, thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu thực tiễn khi tỷ lệ bao phủ BHYT của thành phố sau sáp nhập mới đạt 83,15% (tính đến 30-9-2025), thấp hơn chỉ tiêu quốc gia. Trong khi đó, vẫn còn nhóm học sinh và người cao tuổi khó khăn chưa tham gia BHYT dù đã được hỗ trợ một phần. Việc bổ sung mức hỗ trợ được đánh giá là cần thiết để giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, tăng cường bảo vệ sức khỏe cho nhóm dễ tổn thương và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Với chính sách này, thành phố kỳ vọng tạo nền tảng an sinh bền vững, củng cố niềm tin người dân trong giai đoạn chuyển đổi sau sáp nhập và góp phần tiến tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh HIV/AIDS, tâm thần, phong và lao kháng thuốc UBND TPHCM có tờ trình về mức hỗ trợ tiền ăn và tiền ăn thêm các ngày lễ, tết cho người bệnh đang điều trị nội trú tại 4 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế gồm: Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu và Bệnh viện Phong Bến Sắn. Đây là nhóm bệnh nhân đặc thù, đa phần mắc bệnh mạn tính, khả năng miễn dịch suy giảm, nhiều trường hợp không có thân nhân chăm sóc và phải lưu trú dài hạn tại bệnh viện. UBND Thành phố cho biết, các mức hỗ trợ hiện hành được ban hành từ 2005-2013 đã lạc hậu so với giá cả thực tế, không còn đảm bảo dinh dưỡng tối thiểu cho người bệnh. Theo dự thảo, mức hỗ trợ mới được đề xuất gồm: 85.000 đồng/ngày/người đối với bệnh nhân phong tại Bệnh viện Bến Sắn; 170.000 đồng/ngày/người đối với người bệnh HIV/AIDS, lao kháng thuốc tại Bệnh viện Nhân Ái và bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại hai bệnh viện chuyên khoa; 255.000 đồng/ngày/người tiền ăn bổ sung vào các ngày lễ, tết. Các mức hỗ trợ này được xây dựng tương đương chế độ đang áp dụng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở công lập, nhằm bảo đảm công bằng và đồng bộ. Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến 94,29 tỷ đồng/năm, tăng hơn 82 tỷ đồng so với mức đang áp dụng.

Chính sách hỗ trợ điều dưỡng, tham quan, về nguồn cho người có công và thân nhân liệt sĩ UBND TPHCM cũng có tờ trình về chính sách hỗ trợ chế độ điều dưỡng, hội nghị, tham quan, về nguồn đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang cư trú tại thành phố. Đây là chính sách nhằm thống nhất trên địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính và đáp ứng yêu cầu chăm lo tốt hơn cho hơn 350.000 hồ sơ người có công mà TPHCM đang quản lý. TPHCM đề xuất sẽ hỗ trợ chi phí đưa đón, bao gồm thuê xe hoặc vé máy bay hạng phổ thông; chi phí ăn uống tối đa 180.000 đồng/người/buổi (không quá 3 buổi/ngày); và chi phí lưu trú theo hóa đơn thực tế, tối đa 2 triệu đồng/phòng/ngày tại các thành phố trực thuộc Trung ương và 1,8 triệu đồng/phòng/ngày tại các tỉnh (tiêu chuẩn 2 người/phòng). Mỗi người chỉ được hưởng 1 lần/năm, không trùng với hoạt động do Trung ương hoặc thành phố tổ chức. Tổng kinh phí dự kiến triển khai là 12,38 tỷ đồng, đảm bảo trong khả năng ngân sách địa phương.

