TPHCM đề xuất chuẩn hóa lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kèm nhiều chính sách hỗ trợ mới như trợ cấp thường xuyên, bồi dưỡng, đóng 100% BHXH và BHYT.

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM tại kỳ họp thứ 5 sáng 14-11, về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quy định số lượng, mức hỗ trợ, bồi dưỡng, mức chi đối với lực lượng này. Đây là bước hoàn thiện khung pháp lý sau khi sáp nhập ba đơn vị hành chính, dẫn đến sự khác biệt lớn về tổ chức lực lượng, số lượng thành viên và chế độ chính sách.

Các đại biểu tham dự kỳ họp sáng 14-11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo UBND TP, hiện các địa phương vẫn đang áp dụng quy định cũ của mình. Cách làm khác nhau khiến cùng một mô hình nhưng chế độ đãi ngộ, kinh phí chi trả và số lượng tổ viên lại không thống nhất. Tổng chi ngân sách để duy trì lực lượng này trên toàn địa bàn sau sáp nhập hiện vào khoảng 2.313 tỷ đồng/năm.

Do đó, nếu tiếp tục áp dụng ba nghị quyết cũ, nhiều nội dung sẽ không còn phù hợp, không đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp cũng như không bảo đảm quyền lợi thống nhất của lực lượng tại cơ sở.

TPHCM đề xuất mỗi khu phố, ấp, khu dân cư đều có một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên được tính theo quy mô nhân khẩu của từng khu phố, ấp, khu dân cư. Những khu vực dưới 2.700 nhân khẩu bố trí ba người; từ 2.700 đến 3.600 nhân khẩu được bổ sung thêm một tổ viên; cứ tăng thêm 900 nhân khẩu, lực lượng được tăng một người để đáp ứng yêu cầu bám sát địa bàn.

Mức hỗ trợ hằng tháng cũng được chuẩn hóa: tổ trưởng 6,5 triệu đồng, tổ phó 6,3 triệu đồng và tổ viên 6 triệu đồng. Thành phố sẽ hỗ trợ 100% tiền đóng BHXH tự nguyện và 100% BHYT cho toàn bộ lực lượng. Các ca trực đêm, ngày lễ, ngày nghỉ được bồi dưỡng với mức 150.000 đồng/đêm và 600.000 đồng/ngày. Riêng nhiệm vụ ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi hoặc địa bàn đặc thù sẽ được tăng thêm 70.000 đồng/người/ngày.

Tờ trình cũng tính toán mức hỗ trợ đối với trường hợp chưa tham gia BHYT/BHXH nhưng gặp tai nạn, bị thương hoặc tử vong khi làm nhiệm vụ. Người bị tai nạn sẽ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh tương đương mức hưởng BHYT và được hỗ trợ 70.000 đồng/ngày trong suốt thời gian điều trị nội trú. Nếu tai nạn dẫn đến tử vong, thân nhân được nhận trợ cấp bằng ba lần mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và mai táng phí bằng 10 lần mức tham chiếu theo quy định.

Ngoài chế độ thường xuyên, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí kinh phí mua trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu và giấy chứng nhận, với mức tối đa 4 triệu đồng/người/năm; đồng thời được chi trang thiết bị, tập huấn, hội thi, bồi dưỡng khi được huy động hoặc cử đi công tác ngoài địa bàn.

Theo ước tính, tổng kinh phí để triển khai nghị quyết sau khi thống nhất cho toàn thành phố khoảng 2.500 tỷ đồng/năm, tăng hơn 130 tỷ đồng so với hiện nay. UBND TPHCM khẳng định mức chi này cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, động viên lực lượng bám sát cơ sở trong bối cảnh dân số và quy mô đô thị tăng nhanh sau sắp xếp địa giới.

