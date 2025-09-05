TPHCM đề xuất hợp tác 3 lĩnh vực với bang Oregon (Hoa Kỳ)

Trưa 5-9, đồng chí Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, đã tiếp đoàn bang Oregon (Hoa Kỳ) do ông Daniel Loc, Hạ nghị sĩ bang Oregon, Chủ tịch Uỷ ban Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp nhỏ, thành viên Tiểu ban Ngân sách và Thuế vụ, Giao thông Hạ viện bang Oregon, làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo TPHCM và đoàn bang Oregon (Hoa Kỳ). Ảnh: XUÂN HẠNH

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thành Kiên nhấn mạnh, Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn, đứng thứ 9 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ kinh tế với Việt Nam. Nhân chuyến thăm của đoàn, TPHCM mong muốn cùng bang Oregon thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Giới thiệu tiềm năng thu hút đầu tư tại TPHCM, đồng chí Phạm Thành Kiên đề xuất hợp tác trọng tâm trên 3 lĩnh vực. Thứ nhất là y tế và công nghệ sinh học, mong muốn phát triển các cơ sở y tế ở TPHCM lên đẳng cấp khu vực và vươn xa ra tầm quốc tế, đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học. Thứ hai là sản xuất hàng tiêu dùng, nhất là thực phẩm, đồ uống, kết nối với thế mạnh của bang Oregon để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ ba là nông nghiệp công nghệ cao, cụ thể hợp tác nghiên cứu giống, phát triển sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hướng tới phát triển bền vững. TPHCM mong muốn nhiều doanh nghiệp từ “Silicon Forest” - nơi tập trung nhiều công ty công nghệ cao, đặc biệt là ngành bán dẫn của bang Oregon - đến tìm hiểu và hợp tác.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN HẠNH

Theo đồng chí Phạm Thành Kiên, bang Oregon được Chính phủ Hoa Kỳ giao làm đầu mối thúc đẩy quan hệ với Việt Nam từ năm 2015. Đây là nền tảng thuận lợi để hai bên thúc đẩy quan hệ hữu nghị. Đồng chí đề nghị sau buổi làm việc, hai bên sớm xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác chính thức giữa Hội đồng Nhân dân TPHCM và Hội đồng Lập pháp bang Oregon, làm cơ sở triển khai các chương trình cụ thể trong tương lai.

Ông Daniel Loc, Hạ nghị sĩ bang Oregon, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Hạ nghị sĩ Daniel Loc khẳng định mong muốn tăng cường trao đổi hợp tác văn hóa, kinh tế, thương mại, giao thông vận tải và du lịch với TPHCM. Bang Oregon rất quan tâm hợp tác cùng phát triển với TPHCM trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh và phát triển hạ tầng, cũng như mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của TPHCM.

Đại biểu đoàn Oregan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Đại biểu đoàn Oregon cũng nhắc đến nhu cầu cấp thiết về an ninh lương thực đối với đô thị hơn 14 triệu dân như TPHCM, coi đây là điểm chung có thể thúc đẩy hợp tác trong tương lai. Phía Hoa Kỳ cam kết cùng TPHCM xác định những lĩnh vực hợp tác mang tính chiến lược cho cả hai bên, củng cố nền tảng cho quan hệ bền vững.

Đại biểu đoàn Oregan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Hai bên thống nhất cuộc đối thoại trực tiếp này mở ra triển vọng mới trong hợp tác chiến lược lâu dài, cũng là khởi đầu để tháo gỡ một số thách thức thương mại hiện nay và mở rộng cơ hội để cùng nhau phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

XUÂN HẠNH