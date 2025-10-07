Làm rõ sự cố rò điện đèn chiếu sáng ở Hà Nội làm nhiều người bị giật điện

Ngày 7-10, Công ty Điện lực Ba Đình, Hà Nội đã thông tin về sự cố rò rỉ điện tại khu vực ngập nước ở nút giao đường Tú Mỡ - Phạm Hùng (phường Yên Hòa, Hà Nội) làm nhiều người bị điện giật.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực nút giao đường Tú Mỡ - Phạm Hùng (ở phường Yên Hòa, Hà Nội) bị nước ngập khoảng 30cm và nhiều người dân khi đi qua có biểu hiện tê chân tay, thậm chí có người ngã khuỵu, nghi do bị ảnh hưởng bởi dòng điện rò rỉ trong nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Đội quản lý điện phường Yên Hòa đã kiểm tra và xác định tại vị trí này không có đường dây cấp điện do Công ty Điện lực Ba Đình quản lý.

Một người đi đường bị điện giật làm ngã xuống đường ở khu vực Tú Mỡ - Phạm Hùng. Ảnh: CACC

Tại hiện trường chỉ có một cột đèn chiếu sáng bằng thép thuộc tuyến đèn do Công ty CP Vimeco quản lý và vận hành. Cột đèn được cấp điện từ tủ điện chiếu sáng của chính đơn vị này. Công ty Điện lực Ba Đình đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội (Hapulico) là đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng của thành phố để hỗ trợ Vimeco cắt nguồn điện cấp cho khu vực ngập úng có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra phát hiện nguyên nhân sự cố là do hệ thống đồng hồ hẹn giờ chạy sai, khiến nguồn điện chiếu sáng vẫn hoạt động trong điều kiện ngập nước.

Cùng ngày, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội cho biết do mưa lớn, gây ngập úng trên diện rộng, đơn vị đã phải tạm ngừng cấp điện cho hơn 13.940 khách hàng, tập trung chủ yếu ở các phường thuộc trung tâm như: Ba Đình (5.735 khách hàng), Hoàn Kiếm (2.098 khách hàng) và Hà Đông (2.884 khách hàng).

Một số khu vực ngoại thành như: Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thường Tín và Ứng Hòa cũng ghi nhận tình trạng ngập úng với hơn 3.220 khách hàng bị ảnh hưởng.

Điện lực Hà Nội cũng khuyến cáo người dân cắt ngay nguồn điện gia đình khi có nguy cơ ngập, không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm.

MINH KHANG