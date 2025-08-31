Hồi sinh kỳ diệu từ ca điện giật ngưng tim hơn 30 phút

Bệnh viện Đà Nẵng mới đây cho biết, đã cứu sống một bệnh nhân trẻ quê Nghệ An bị điện giật dẫn đến ngưng tim, hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn kéo dài hơn 30 phút.

Em T. hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong tình trạng khoẻ mạnh

Trước đó, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân P. Đ.T. (sinh năm 2002, quê Nghệ An), bị điện giật dẫn đến ngưng tim, được chuyển đến từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt hệ thống “báo động đỏ” liên khoa, huy động các ekip Cấp cứu, Hồi sức tích cực - Chống độc, Ngoại Tim mạch và Gây mê Hồi sức phối hợp triển khai ép tim, hỗ trợ hô hấp, đồng thời thiết lập hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO).

Bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng rất nặng

Mặc dù bệnh nhân chưa có thân nhân kịp thời làm thủ tục, Ban Giám đốc bệnh viện vẫn chỉ đạo cứu chữa tối đa, tạm thời phê duyệt toàn bộ chi phí điều trị.

Theo BS-CKII Hà Sơn Bình, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng: tím tái toàn thân, hôn mê sâu, ngừng hô hấp và ngừng tuần hoàn kéo dài hơn 30 phút kể từ khi được phát hiện đến lúc vào viện. Tuy nhiên, tập thể y bác sĩ vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng để giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Thư cảm ơn của mẹ bệnh nhân

Nhờ sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần quyết tâm cao nhất của toàn bệnh viện, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong niềm hân hoan của gia đình cùng tập thể Bệnh viện Đà Nẵng.

Bà N.T.T. (mẹ của bệnh nhân) đã viết thư cảm ơn tập thể Bệnh viện Đà Nẵng. Theo bà T., trải qua quá trình điều trị đến thời điểm hiện tại là quãng thời gian thực sự đáng nhớ đối với gia đình. Trong thời gian ở đây, các bác sĩ, y tá, điều dưỡng luôn quan tâm, tận tình khiến gia đình cảm thấy yên tâm và trân trọng.

XUÂN QUỲNH