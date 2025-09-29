Xã hội

Quảng Trị: Một người bị điện giật tử vong

SGGPO

Hệ thống điện bị rò rỉ trong mưa bão làm một người tử vong ở Quảng Trị.

Ngày 29-9, UBND xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị, xác nhận, khoảng 13 giờ ngày 28-9, anh N.A.R. (35 tuổi, trú thôn Kim Long) không may bị điện giật tử vong khi dọn dẹp nhà cửa. Nguyên nhân do hệ thống điện gia đình rò rỉ trong mưa bão. Anh R. là lao động chính, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên.

1000061123.jpg
Trâu chết do điện giật ở xã Vĩnh Định

Cùng ngày, tại thôn Trúc Lâm (xã Gio Linh), một sự cố về điện khác khiến 4 con trâu của người dân bị điện giật chết khi đường dây điện từ một trang trại rò rỉ trong mưa lớn. Ngành điện lực và chính quyền kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo an toàn cho khu vực.

Ngành điện khuyến cáo, người dân cần chủ động kiểm tra, gia cố hệ thống điện, tuân thủ các biện pháp an toàn trong mùa mưa bão.

Tin liên quan
MINH PHONG

Từ khóa

Thôn Kim Long Thôn Trúc Lâm Điện giật Vĩnh Linh Gio Linh Mưa bão Hệ thống điện Rò rỉ Đường dây điện bão số 10

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn