Quảng Trị: Một người bị điện giật tử vong

Hệ thống điện bị rò rỉ trong mưa bão làm một người tử vong ở Quảng Trị.

Ngày 29-9, UBND xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị, xác nhận, khoảng 13 giờ ngày 28-9, anh N.A.R. (35 tuổi, trú thôn Kim Long) không may bị điện giật tử vong khi dọn dẹp nhà cửa. Nguyên nhân do hệ thống điện gia đình rò rỉ trong mưa bão. Anh R. là lao động chính, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên.

Trâu chết do điện giật ở xã Vĩnh Định

Cùng ngày, tại thôn Trúc Lâm (xã Gio Linh), một sự cố về điện khác khiến 4 con trâu của người dân bị điện giật chết khi đường dây điện từ một trang trại rò rỉ trong mưa lớn. Ngành điện lực và chính quyền kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo an toàn cho khu vực.

Ngành điện khuyến cáo, người dân cần chủ động kiểm tra, gia cố hệ thống điện, tuân thủ các biện pháp an toàn trong mùa mưa bão.

MINH PHONG