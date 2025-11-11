TPHCM: Đồng hành cùng nông sản sạch giai đoạn 2025 – 2030

Trước yêu cầu cấp bách về nguồn cung thực phẩm an toàn cho hơn 14 triệu dân, Hội Nông dân TPHCM xác định giai đoạn 2025 – 2030 là thời điểm then chốt để tạo đột phá trong sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch. Chương trình “Đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn TPHCM” sẽ được triển khai như một cam kết chính trị, thể hiện rõ trách nhiệm của tổ chức Hội trước người nông dân và người tiêu dùng thành phố.

Đô thị lớn – Áp lực lớn về thực phẩm sạch

Ngày 11-11, Hội Nông dân TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 14-NQ/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn”, kết hợp với tọa đàm chuyên đề về tình hình sản xuất – tiêu thụ nông sản sạch tại TPHCM.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, cho biết: TPHCM, một đô thị đặc biệt với hơn 14 triệu dân, vừa là trung tâm tiêu thụ thực phẩm lớn nhất cả nước, vừa đang định hình một nền nông nghiệp đô thị hiện đại. Do đó, vấn đề an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn cung nông sản sạch, đang trở nên cấp thiết và mang ý nghĩa chiến lược.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thành Trung phát biểu tại hội nghị

Trong 5 năm qua (2021-20250, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh mô hình sản xuất theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao; đồng thời hình thành các chuỗi thực phẩm an toàn, phát triển nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều bất cập: sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, lạm dụng vật tư nông nghiệp vẫn xảy ra, công tác tuyên truyền gặp khó vì nhiều hộ sản xuất chưa tham gia tổ chức Hội. Người tiêu dùng thì như “bơi” giữa ma trận thực phẩm, khó xác định nguồn gốc rõ ràng và dễ bị mất niềm tin vào nông sản nội địa.

Trong khi đó, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của chính nông dân thành phố, dù rất chất lượng, nhưng vẫn chưa được quảng bá rộng rãi, chưa tiếp cận được sâu rộng đến bếp ăn của người dân. Những "điểm nghẽn" này đang cản trở sự phát triển bền vững của nông nghiệp thành phố và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Một mô hình nuôi cá nước ngọt ở xã An Thới Đông (TPHCM)

Hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, bền vững

Chương trình “Đồng hành cùng nông sản sạch giai đoạn 2025 – 2030” được Hội Nông dân TPHCM xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao chuỗi giá trị nông sản sạch từ sản xuất đến tiêu dùng.

Ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM phát biểu tại hội nghị

Theo ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, hiện nay thành phố có khoảng 13.700ha trồng trọt và hơn 133ha nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Dự kiến đến năm 2025, giá trị sản phẩm đạt hơn 250 triệu đồng/ha với cây trồng và hơn 600 triệu đồng/ha với thủy sản – cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung cả nước.

Để đạt mục tiêu này, ngành nông nghiệp thành phố sẽ thúc đẩy cơ giới hóa, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, thông minh, hữu cơ; tập trung vào các vùng sản xuất chuyên canh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng chủ lực, thúc đẩy mô hình sử dụng hiệu quả tài nguyên và tái chế chất thải nông nghiệp.

Trang trại trồng dưa lưới của Hợp tác xã Kim Long tại xã Phú Giáo (TPHCM)

Song song đó, TPHCM cũng đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đô thị hiện đại, ưu tiên các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như rau an toàn, bò sữa, thủy sản... Tuy nhiên, thành phố chỉ mới tự cung cấp được khoảng 30%-40% rau, củ, quả và phải nhập khoảng 40%-70% thịt, trứng từ các tỉnh lân cận.

Tại hội nghị, các sở ngành khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và quảng bá nông sản sạch đến người tiêu dùng. Đặc biệt, ngành Công thương và Sở An toàn thực phẩm sẽ phối hợp tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của nông dân thành phố.

Trong giai đoạn tới, chương trình “Đồng hành cùng nông sản sạch” sẽ không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà từng bước tạo ra sự thay đổi thực chất về nhận thức, mô hình sản xuất và phương thức phân phối nông sản sạch – vì một đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

ĐỨC TRUNG