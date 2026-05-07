TPHCM định vị trung tâm du lịch của cả nước

Chỉ trong 9 ngày nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, TPHCM đón gần 1,7 triệu lượt khách, đạt doanh thu 8.700 tỷ đồng, dẫn đầu cả nước về cả lượng khách lẫn nguồn thu. Đà tăng trưởng mạnh không chỉ đến từ yếu tố mùa vụ mà còn phản ánh rõ sự chuyển động của thị trường du lịch: sản phẩm mới hấp dẫn liên tục ra mắt, trải nghiệm sâu, cùng xu hướng du lịch gần lên ngôi.

Chuỗi trải nghiệm đa giác quan

Từ đầu tháng 4, ngành du lịch TPHCM đã công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ mới. Nổi bật là sản phẩm tour trực thăng đưa khách ngắm cảnh từ trên cao, với mỗi chuyến bay kéo dài khoảng 40 phút, giá hơn 4 triệu đồng/khách. Loại máy bay được đưa vào sử dụng là AW-189 (chở tối đa 16 khách) và EC-155B1 (chở tối đa 12 khách). Ngay trong tháng này, VinaGroup Travel - đơn vị khai thác sản phẩm tour trực thăng, dự kiến ra mắt tour trực thăng kết hợp đánh golf, ăn tối trên du thuyền.

Khách du lịch nước ngoài thích thú khi tham gia tour thả rùa con về biển ở Côn Đảo, TPHCM. ẢNH: QUANG VŨ

Ở nhóm khách trẻ, các sản phẩm mang tính vận động và thư giãn như “Sài Gòn chạy - chèo - chill” thu hút mạnh nhờ kết hợp thể thao, ngắm cảnh và nghỉ ngơi. Hay như tuyến metro kết hợp tham quan Khu du lịch Suối Tiên, Khu du lịch Văn Thánh cũng trở thành lựa chọn mới của nhiều gia đình. Các tour đi bộ miễn phí, city tour đêm, khám phá Chợ Lớn, trải nghiệm đời sống bản địa… tiếp tục được nâng cấp chất lượng dịch vụ. Thêm nữa, tour xe cổ “Retro Rides”, len qua những tuyến phố mang đậm dấu ấn Sài Gòn xưa; “Sài Gòn di sản trăm năm”… khá hấp dẫn du khách.

Không chỉ thu hút khách trong nước, các điểm đến tại TPHCM cũng hấp dẫn khách quốc tế. Tính riêng 9 ngày nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5), thành phố đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế. Ông David Miller, du khách đến từ Australia, chia sẻ: "Sau chuyến trải nghiệm tuyến du lịch đường sông kết hợp tham quan trung tâm thành phố, tôi khá bất ngờ vì TPHCM có rất nhiều lựa chọn tham quan. Buổi sáng có thể tham quan các công trình lịch sử, chiều đi tàu ngắm hoàng hôn trên sông, tối thưởng thức ẩm thực đường phố. Thành phố rất sống động và nhiều năng lượng”.

Ông PHẠM HUY BÌNH, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM: Sau sáp nhập, TPHCM đã mở ra cơ hội hình thành “không gian du lịch tích hợp” với 3 trụ cột đô thị - công nghiệp - biển đảo: Khu trung tâm phát triển du lịch văn hóa, lễ hội, sự kiện; khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu đẩy mạnh sinh thái, nghỉ dưỡng, tàu biển; khu vực Bình Dương (cũ) tập trung du lịch công nghiệp, làng nghề, sinh thái sông nước. Điểm mạnh của TPHCM là khả năng khai thác đồng thời nhiều loại hình trên một địa bàn thống nhất, từ MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị), văn hóa - lịch sử, đường thủy đến nghỉ dưỡng biển, sinh thái và công nghiệp sáng tạo...

Một tín hiệu đáng chú ý khác là nhu cầu tham quan khu công nghiệp kết hợp tìm hiểu môi trường đầu tư tại khu vực Bình Dương từ các thương nhân nước ngoài. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, thông tin, ngay sau sáp nhập địa giới hành chính, sở đã nhận được đề nghị này từ một số đối tác quốc tế, mở ra hướng phát triển mới cho du lịch công nghiệp gắn với xúc tiến đầu tư.

Mở rộng hạ tầng, kết nối điểm đến

Để đạt được những bước tăng trưởng là nhờ ngành du lịch liên tục làm mới, nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Chẳng hạn, chiều 5-5, đoàn khảo sát phát triển điểm đến du lịch cộng đồng tại xã Long Sơn do Sở Du lịch TPHCM tổ chức, đã kết thúc chuyến làm việc kéo dài 3 ngày. Kết quả cho thấy, nơi đây được đánh giá là khu vực giàu tiềm năng, hội tụ điều kiện phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa; lưu giữ nhiều tập quán sinh kế đặc trưng của người dân như: làm muối, đánh bắt thủy hải sản, sinh hoạt tín ngưỡng và đời sống ven biển…

Khách quốc tế mua sắm đồ lưu niệm tại chợ Bến Thành, phường Bến Thành, TPHCM. ẢNH: THI HỒNG

Bên cạnh tour tuyến mới thì các dự án lớn phục vụ du lịch ngày càng thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cách trung tâm thành phố khoảng 120km, xã Hồ Tràm sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch. Những năm gần đây, hàng loạt dự án du lịch, bất động sản lớn có mức đầu tư nhiều tỷ USD đã đổ về Hồ Tràm. Từ đó, định vị cho vùng đất này thành “thủ phủ du lịch” mới ở phía Đông TPHCM.

Theo ông Nguyễn Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm, trên địa bàn xã có 41 dự án du lịch được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 660,52ha, trong đó có 12 dự án du lịch đã đưa vào hoạt động với diện tích đất khoảng 295,18ha, tổng mức đầu tư hơn 5,5 tỷ USD; 24 dự án đang triển khai xây dựng, hoàn tất thủ tục đầu tư với tổng mức đầu tư 1,8 tỷ USD và 5 dự án đang thực hiện kêu gọi đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ USD. Các dự án du lịch được phát triển và vận hành bởi các tập đoàn bất động sản và các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế danh tiếng trên thế giới, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tiện nghi đạt chuẩn 4-5 sao hoặc tương đương như: Le Palmier Hồ Tràm, Meliá Ho Tram Beach Resort, Madison Ho Tram, Wonderland Ho Tram, Camelina Beach Resort, Charm Ho Tram, Hyatt Regency Ho Tram Residences...

Du khách trong và ngoài nước tham quan Di tích Lịch sử Nhà tù Côn Đảo (tại đặc khu Côn Đảo, TPHCM) do Lữ hành Saigontourist tổ chức. ẢNH: LINH NGUYÊN

Đặc biệt, các dự án hạ tầng giao thông đang từng bước hoàn thành, trở thành động lực cho ngành du lịch cất cánh. Thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, trong bức tranh phát triển du lịch phía Đông thời gian tới, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với chiều dài gần 54km là động lực quan trọng. Tuyến đường này đã rút ngắn thời gian từ Đồng Nai, trung tâm TPHCM đến khu vực biển phía Đông TPHCM, đồng thời giảm tải áp lực lưu thông cho quốc lộ 51.

Bên cạnh đó, tuyến đường ven biển ĐT 994 Vũng Tàu - Lâm Đồng đang được mở rộng, nâng cấp, tạo thành trục du lịch ven biển liên hoàn, kết nối các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hồ Tràm, Bình Châu, Long Hải, Phước Hải. Đây được ví như “cung đường vàng” đưa du khách trải nghiệm trọn vẹn du lịch biển. Ngoài ra, các công trình, dự án lớn hoàn thiện và vận hành; cùng với hệ thống di sản kiến trúc, bảo tàng hiện đại, chợ truyền thống, ẩm thực đường phố, các không gian sáng tạo và lễ hội... đã trở thành điểm nhấn đặc trưng giữ chân khách du lịch ở lại lâu hơn.

Xây dựng các tour liên tuyến kéo dài thời gian lưu trú Gần đây, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã nhanh chóng xây dựng các tour liên tuyến 2-4 ngày nhằm kéo dài thời gian lưu trú. Các điểm đến như làng gốm Lái Thiêu, Tân Phước Khánh, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, làng mây tre đan An Thạnh hay Bảo tàng gốm sứ Minh Long trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi trải nghiệm. Đáng chú ý, tour “Hành trình ẩm thực” kết nối TPHCM - Bình Dương - Vũng Tàu do TST Tourist giới thiệu đang thu hút du khách nhờ cách kể chuyện bằng vị giác. Hành trình đưa du khách thưởng thức phở sâm Ngọc Linh, tham quan phim trường Windmill, viếng chùa Bà Thiên Hậu, sau đó xuống biển thưởng thức bánh khọt, check-in quán cà phê ven sóng và khám phá Bảo tàng Vũ khí cổ. Cùng với đó, các khu vui chơi quy mô lớn như Khu du lịch Đại Nam ghi nhận lượng khách tăng mạnh, cho thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven ngày càng rõ. TPHCM đón đoàn MICE quốc tế gần 900 khách Ngày 6-5, TPHCM đón gần 900 khách là đại diện của các đại lý xuất sắc của Câu lạc bộ ASN, Công ty Allianz Indonesia. Đây là đoàn khách MICE quốc tế đầu tiên hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 62/2025/NQ-HĐND TPHCM nhằm hỗ trợ và thu hút khách du lịch MICE đến năm 2030. Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM, chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 62/2025/NQ-HĐND sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các đoàn khách quy mô từ 100 người trở lên tham gia hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan. Cụ thể, thành phố hỗ trợ một phần chi phí tham quan tại các điểm du lịch, tối đa 25% nhưng không quá 20 triệu đồng mỗi đoàn; hỗ trợ chi phí thuê địa điểm tổ chức sự kiện như hội trường, phòng họp, với mức hỗ trợ có thể lên đến 30%, tùy quy mô...

