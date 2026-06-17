TPHCM đứng trước cơ hội định hình lại cấu trúc ngành công nghiệp

Chiều 17-6, tại TPHCM đã diễn ra diễn đàn “Công nghiệp 4.0 & Chuỗi cung ứng thông minh - động lực mới cho TPHCM”, do Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức.

Tại diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhận xét, cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên AI mang lại cơ hội lớn cho các nước đang phát triển. Việt Nam có thể rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa bằng cách “đi tắt, đón đầu”, phát triển nhảy vọt lên công nghệ cao hơn.

Đối với TPHCM, ông Hoàng Quang Phòng phân tích, sau khi mở rộng không gian kinh tế, TPHCM và vùng phụ cận đang sở hữu tiềm lực lớn, với hơn 43.000 doanh nghiệp công nghiệp và nhiều khu chế xuất và công nghiệp. Không gian kinh tế mở rộng này chính là bệ phóng để hình thành các cụm công nghiệp công nghệ cao liên vùng, thúc đẩy chuỗi cung ứng thông minh.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: ĐÌNH ĐẠI

“Theo tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050, TPHCM sẽ có 105 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 49.000 ha. Đây là cơ hội lịch sử để thành phố định hình lại toàn bộ cấu trúc ngành công nghiệp. Mục tiêu là tập trung phát triển các ngành công nghệ cao, có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng lớn. Từ đó, tạo ra động lực tăng trưởng mới và bền vững cho kinh tế thành phố”, ông Phòng chia sẻ.

Các đại biểu tham gia diễn đàn. Ảnh: ĐÌNH ĐẠI

Trong khi đó, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, TPHCM tiếp tục giữ vững vai trò vị thế là trung tâm logistics lớn nhất cả nước, đóng vai trò đầu mối cốt lõi trong điều phối dòng chảy thương mại quốc gia và khu vực phía Nam.

Tuy nhiên, chuỗi logistics của thành phố vẫn còn những điểm nghẽn như: Hạ tầng giao thông kết nối giữa các khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không và trung tâm logistics còn thiếu đồng bộ, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ, kéo dài thời gian lưu thông hàng hóa và đẩy chi phí logistics lên cao. Cơ cấu phương thức vận tải còn mất cân đối; vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng quá lớn trong khi tiềm năng của vận tải đường thủy nội địa và đường sắt chưa được khai thác tương xứng….

THANH DUNG