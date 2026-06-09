Thủ tướng Lê Minh Hưng: ASEAN cần trở thành tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin

Sáng 9-6, tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF 2026) đã khai mạc với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu dẫn đề phiên khai mạc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ ASEAN, sáng 9-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Phiên khai mạc có sự tham dự của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone; Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet; Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul; Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Xanana Gusmão và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Diễn đàn Tương lai ASEAN, sáng 9-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu chào mừng tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, giới học giả, doanh nghiệp và địa phương đã phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với tương lai của ASEAN, đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành và trách nhiệm chung trong việc định hình hướng phát triển của khu vực trong giai đoạn mới.

Phát biểu dẫn đề phiên khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi chủ đề của diễn đàn phản ánh những giá trị cốt lõi mà ASEAN đang theo đuổi và định hướng cho tương lai trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh thế giới biến đổi sâu sắc, câu hỏi đặt ra không chỉ là ASEAN sẽ thích ứng ra sao mà là ASEAN sẽ định hình tương lai của chính mình như thế nào trong thế kỷ XXI.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN. Ảnh: QUANG PHÚC

Trên hành trình thực hiện tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ASEAN hướng tới ba tầm vóc chiến lược.

Thứ nhất, ASEAN không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu, mà còn phải góp phần định hình các xu thế đó. Trong một thế giới ngày càng phân mảnh và cạnh tranh gay gắt, ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thủ tướng bày tỏ, ASEAN cần trở thành trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đây chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới..

Thứ hai, ASEAN không chỉ là một trung tâm sản xuất mà phải là một trung tâm đổi mới, sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phân tích, lợi thế lao động và vị trí địa lý đã đưa ASEAN trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng trong kỷ nguyên số, tương lai không thuộc về những nền kinh tế chỉ biết sản xuất, mà còn thuộc về những nền kinh tế biết sáng tạo.

Điều đó đòi hỏi ASEAN phải đầu tư mạnh mẽ hơn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến tới hình thành một hệ sinh thái công nghệ và số hóa mang bản sắc ASEAN, đồng thời đóng góp thiết thực vào quá trình hình thành các chuẩn mực chung của thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ ba, ASEAN không chỉ là một cộng đồng các quốc gia mà còn là một cộng đồng thực sự của người dân. Mục tiêu cuối cùng của mọi chiến lược phát triển không phải là những con số tăng trưởng mà là chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Thủ tướng, đổi mới mà làm gia tăng khoảng cách thì không phải là tiến bộ, và tăng trưởng mà thiếu bao trùm thì không thể bền vững. Vì thế, một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP, mà còn bằng các cơ hội tạo ra cho thế hệ trẻ, vai trò được trao cho phụ nữ, sự bảo vệ đối với những nhóm dễ bị tổn thương và mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mà mình thực sự thuộc về.

Khẳng định giá trị lớn nhất mà ASEAN đã chứng minh trong gần 60 năm qua là khả năng biến khác biệt thành hợp tác, thống nhất mà không triệt tiêu đa dạng và hội nhập mà vẫn giữ được bản sắc riêng, Thủ tướng tin tưởng ASEAN sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đó để đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Trên hành trình đó, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực.

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