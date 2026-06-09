Thúc đẩy hợp tác để triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045

Ngày 8-6, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 đã diễn ra tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN” và "Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN", do Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao Việt Nam) tổ chức.

Phát biểu tại "Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN" chiều 8-6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, ASEAN đang bước vào giai đoạn bản lề để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 trong bối cảnh thế giới đang biến đổi sâu sắc, đòi hỏi ASEAN phải nâng cao hơn nữa năng lực tự cường.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ tin tưởng, với tinh thần hợp tác và trách nhiệm chung, các thành phố trong ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau kiến tạo những động lực phát triển mới, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, bền vững và lấy người dân làm trung tâm. Tinh thần đó cần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bắt đầu từ TP Hà Nội hôm nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại "Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN", chiều 8-6. Ảnh: VIẾT THANH

Chia sẻ thực tiễn của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ đang đưa các thành phố trở thành trung tâm tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và kết nối khu vực, song cũng đặt ra nhiều thách thức như: biến đổi khí hậu, áp lực hạ tầng, ô nhiễm môi trường, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Gửi thông điệp trực tuyến tới hội nghị, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao sự tham gia tích cực của nhiều thành phố trong ASEAN, trong đó có Hà Nội và TPHCM, thông qua triển khai các dự án đô thị thông minh và thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm với các đối tác khu vực và quốc tế. Cho rằng phát triển đô thị thông minh và bền vững đã trở thành một phần quan trọng trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và Kế hoạch Tổng thể kết nối ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN kêu gọi các thành phố tăng cường hợp tác về chuyển đổi số, quản trị đô thị và xây dựng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Tại 2 phiên đối thoại với chủ đề “Nắm bắt cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số: Lấy người dân làm trung tâm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đô thị” và “Kiến tạo tương lai bền vững: Xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu vì một ASEAN xanh”, đại diện các thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra nhiều đề xuất thiết thực.

Lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, thành phố đang từng bước xây dựng hệ sinh thái số trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông, môi trường và quản trị đô thị, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công và cải thiện chất lượng sống của người dân. TP Hà Nội cũng đang nghiên cứu xây dựng “bản sao số” của đô thị để mô phỏng và đánh giá tác động chính sách trước khi triển khai trên thực tế.

Cùng ngày, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 đã diễn ra cuộc đối thoại “Thanh niên ASEAN: Khát vọng 2030”. Tại cuộc đối thoại, nhiều diễn giả cho rằng, ASEAN cần trở nên gần gũi và hữu hình hơn đối với người dân, đặc biệt là giới trẻ, thông qua các chính sách mang lại lợi ích thiết thực như: tạo thuận lợi đi lại, mở rộng cơ hội việc làm, thúc đẩy kinh tế số, tăng cường giáo dục và ứng phó biến đổi khí hậu...

Phát biểu tại tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên diễn ra một cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các chính đảng ở khu vực Đông Nam Á. Đó không chỉ là sáng kiến giao lưu, mà là yêu cầu mang tính chiến lược, đưa ASEAN đến gần người dân hơn, quy tụ sức mạnh của toàn xã hội.

Là lực lượng gắn bó trực tiếp với các tầng lớp nhân dân, các chính đảng sẽ tạo cầu nối hai chiều: đưa quyết sách của ASEAN vào đời sống người dân và đưa tiếng nói của người dân lên tầm khu vực; đồng thời là kênh huy động sự đồng thuận xã hội để cùng ứng phó các thách thức chung, từ biến đổi khí hậu, an ninh mạng đến phát triển bền vững và kinh tế số. Do vậy, hợp tác chính đảng sẽ tạo điểm tựa cho sự ổn định và tính liên tục của các cam kết chính trị dài hạn, trước mắt là triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Thảo luận về chủ đề “Xây dựng lòng tin giữa các chính đảng Đông Nam Á vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh”, ông Bounleua Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề xuất 3 hướng hợp tác chính gồm: tăng cường đối thoại và trao đổi kinh nghiệm giữa các chính đảng; phát huy vai trò cầu nối trong thúc đẩy kết nối kinh tế - xã hội khu vực; cùng bảo vệ vai trò trung tâm của ASEAN trước các thách thức địa chính trị mới.

Về chủ đề “Kinh nghiệm quản trị và thúc đẩy hợp tác giữa các chính đảng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”, đại diện các chính đảng đến từ Singapore, Malaysia, Thái Lan… đều nhấn mạnh, việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm cần tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của các chính phủ và chính đảng. Các chính đảng không chỉ đóng vai trò hoạch định chính sách mà còn phải bảo đảm các chính sách đó thực sự mang lại lợi ích cho người dân.

Đề cao tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các chính đảng Chiều 8-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp các trưởng đoàn chính đảng các nước Đông Nam Á đang thăm Việt Nam, tham dự tọa đàm “Vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN” trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn những lời nói và tình cảm tốt đẹp của các đảng dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị của các chính đảng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam, khích lệ, động viên và tiếp thêm nguồn sức mạnh đồng hành để Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng, phát triển đất nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ với các chính đảng ở các nước trên thế giới, trong đó có chính đảng ở các nước Đông Nam Á, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của mỗi nước, nhân dân mỗi nước và khu vực. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các chính đảng trong khu vực đẩy mạnh trao đổi thông tin về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, về các xu hướng phát triển trên thế giới; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, góp phần tăng cường sức mạnh nội bộ của mỗi đảng; chú trọng chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển đất nước; đề cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng khác biệt, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và đồng thuận, kiên trì các nguyên tắc cơ bản của ASEAN và luật pháp quốc tế nhằm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển khu vực, đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững… THANH HOA

MINH DUY