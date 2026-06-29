Số học sinh tăng mạnh, Đà Nẵng bổ sung hơn 3.300 hợp đồng trong ngành giáo dục

Chiều 29-6, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu thảo luận, thống nhất thông qua Tờ trình của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành Nghị quyết về số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn năm học 2026-2027.

Theo tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, năm học 2026-2027, số lượng học sinh và lớp học trên địa bàn tiếp tục tăng. Cụ thể, các trường công lập trực thuộc Sở GD-ĐT tăng 9.241 học sinh, tương ứng tăng 139 lớp; các trường công lập trực thuộc UBND cấp xã, phường tăng 8.798 học sinh, tương ứng tăng 379 lớp so với năm học 2025-2026.

Các đại biểu bấm nút thông qua dự thảo nghị quyết

Trong khi đó, số lượng người làm việc được giao tại các cơ sở giáo dục công lập chưa bảo đảm theo định mức, dẫn đến thiếu chỉ tiêu người làm việc ở các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ sung hợp đồng lao động được xác định là cần thiết nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học, duy trì chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Trên cơ sở hồ sơ, số liệu báo cáo và đề xuất của các đơn vị, địa phương, UBND TP Đà Nẵng đề xuất HĐND TP Đà Nẵng xem xét quyết định số lượng hợp đồng lao động cần bổ sung trong năm học 2026-2027 là 3.319 hợp đồng. Trong đó, các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở GD-ĐT bổ sung 531 hợp đồng; các đơn vị trực thuộc UBND xã, phường bổ sung 2.788 hợp đồng.

XUÂN QUỲNH