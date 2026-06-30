Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Trưa 30-6, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 của các trường THPT công lập năm học 2026-2027.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Học sinh và phụ huynh xem danh sách điểm chuẩn TẠI ĐÂY.

Theo đó, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục dẫn đầu điểm chuẩn nguyện vọng 1 năm nay với 24,75 điểm.

Sau khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn, từ ngày 2-7 đến ngày 15-7, thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của thành phố tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn và hoàn thành thủ tục nhập học trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển.

Hồ sơ nhập học lớp 10 gồm: Bản chính học bạ cấp THCS; Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (trích lục hoặc có công chứng); Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026; Phiếu thi tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027; Phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 - có ghi nhận điểm thi và 3 nguyện vọng; giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Năm học 2026-2027, TPHCM xét tuyển lớp 10 công lập theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3, học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại trường trúng tuyển ở nguyện vọng đó, không được thay đổi thứ tự nguyện vọng.

Thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học trực tuyến hoặc nộp hồ sơ nhập học trực tiếp theo quy định mà không có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn hoặc các trường hợp bất khả kháng) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ bị xem như từ chối quyền trúng tuyển.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho biết, căn cứ vào tình hình thí sinh nộp hồ sơ nhập học lớp 10 thực tế và nhu cầu tuyển sinh của các trường THPT công lập, sở sẽ quyết định có xét tuyển bổ sung lớp 10 hay không.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027, toàn thành phố có 3.171 thí sinh nhập học lớp 10 chuyên, tích hợp và năng khiếu; 1.536 thí sinh tuyển thẳng lớp 10 công lập; 114 thí sinh nhập học chương trình song ngữ tiếng Pháp. Tỷ lệ đạt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đạt 100,17%, đảm bảo tối đa quyền lợi về chỗ học công lập cho học sinh toàn thành phố.

THU TÂM