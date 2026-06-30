Thống kê biến động điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM

Tại khu vực 1, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu tăng điểm chuẩn nguyện vọng 1 nhiều nhất với 5,25 điểm. Năm học 2025-2026, điểm chuẩn là 10,5; năm nay tăng lên 15,75 điểm.
Nhìn chung, các trường ở khu vực 1 đều tăng mạnh điểm chuẩn so với năm học trước.
Ở chiều ngược lại, khu vực 2 ghi nhận phần lớn các trường giảm điểm chuẩn so với năm học trước. Mức giảm mạnh nhất là Trường THCS-THPT Tây Sơn, giảm 3,15 điểm so với năm học trước. Năm học 2026-2027, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường này là 10,25 điểm.
Tại khu vực 3, Trường THPT Châu Thành tăng mạnh điểm chuẩn nguyện vọng 1 9,5 điểm so với năm học trước.
Học sinh và phụ huynh xem bảng thống kê biến động điểm chuẩn:
|STT
|Tên trường
|Điểm chuẩn NV1
|So sánh điểm chuẩn
|2026-2027
|2025-2026
|Khu vực 1
|1
|THPT Thủ Thiêm
|14.25
|12.5
|1.75
|2
|THPT Giồng Ông Tố
|18.75
|17.5
|1.25
|3
|THPT Nguyễn Văn Tăng
|12
|10.5
|1.5
|4
|THPT Nguyễn Huệ
|18.5
|15
|3.5
|5
|THPT Long Trường
|12.5
|10.5
|2
|6
|THPT Phước Long
|19.25
|16.25
|3
|7
|THPT Dương Văn Thì
|16.5
|13.5
|3
|8
|THPT Bình Chiểu
|15.75
|12.25
|3.5
|9
|THPT Nguyễn Hữu Huân
|24.25
|23.5
|0.75
|10
|THPT Thủ Đức
|22.75
|21
|1.75
|11
|THPT Hiệp Bình
|16.75
|13.5
|3.25
|12
|THPT Linh Trung
|16.25
|12.5
|3.75
|13
|THPT Đào Sơn Tây
|14.75
|11.75
|3
|14
|THPT Tam Phú
|20
|17.75
|2.25
|15
|THPT Trưng Vương
|21.75
|20.25
|1.5
|16
|THPT Bùi Thị Xuân
|24.25
|22.25
|2
|17
|THPT Ten Lơ Man
|20.5
|18
|2.5
|18
|THCS-THPT Trần Đại Nghĩa
|24
|24.5
|-0.5
|19
|THPT Lương Thế Vinh
|22.75
|20.75
|2
|20
|THPT Năng Khiếu TDTT
|14
|11.75
|2.25
|21
|Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm
|14.25
|12
|2.25
|22
|THPT Lê Quý Đôn
|23.75
|22.25
|1.5
|23
|THPT Marie Curie
|22.25
|19.5
|2.75
|24
|THPT Nguyễn Thị Minh Khai
|24.5
|23.75
|0.75
|25
|THPT Nguyễn Thị Diệu
|15.75
|10.5
|5.25
|26
|THPT Nguyễn Hữu Thọ
|18.25
|14
|4.25
|27
|THPT Nguyễn Trãi
|15.25
|11.25
|4
|28
|Trường THTH (ĐHSP)
|24.5
|23
|1.5
|29
|Trường TH Thực hành SG
|23.5
|21.5
|2
|30
|THPT Trần Khai Nguyên
|23
|21
|2
|31
|THPT Trần Hữu Trang
|14
|12.5
|1.5
|32
|THPT Hùng Vương
|21
|17.75
|3.25
|33
|THPT Phạm Phú Thứ
|17
|14.25
|2.75
|34
|THPT Bình Phú
|22.5
|20.25
|2.25
|35
|THPT Nguyễn Tất Thành
|19.75
|16.75
|3
|36
|THPT Mạc Đĩnh Chi
|24.25
|22.25
|2
|37
|THPT Ngô Quyền
|21.25
|20
|1.25
|38
|THPT Lê Thánh Tôn
|20
|17.25
|2.75
|39
|THPT Tân Phong
|15.75
|13.75
|2
|40
|THPT Nam Sài Gòn
|22.25
|20.25
|2
|41
|THPT Lương Văn Can
|15.75
|12.25
|3.5
|42
|THPT Tạ Quang Bửu
|18
|15
|3
|43
|THPT Nguyễn Văn Linh
|11.75
|10.5
|1.25
|44
|THPT Võ Văn Kiệt
|18
|15
|3
|45
|THPT Ngô Gia Tự
|13.25
|10.5
|2.75
|46
|THPT Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
|14.5
|12.5
|2
|47
|THPT Nguyễn An Ninh
|16.25
|13.75
|2.5
|48
|THPT Nguyễn Khuyến
|20.75
|18.75
|2
|49
|THPT Nguyễn Du
|21.75
|18.75
|3
|50
|THCS-THPT Sương Nguyệt Anh
|13.5
|11.25
|2.25
|51
|THCS-THPT Diên Hồng
|15
|11.75
|3.25
|52
|THPT Trần Quang Khải
|17.75
|16
|1.75
|53
|THPT Nguyễn Hiền
|19.75
|16.25
|3.5
|54
|THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
|16.5
|13.75
|2.75
|55
|THPT Võ Trường Toản
|22.5
|21.5
|1
|56
|THPT Trường Chinh
|19.25
|17.25
|2
|57
|THPT Thạnh Lộc
|17.5
|15.5
|2
|58
|THPT Nguyễn Thượng Hiền
|24.75
|23.5
|1.25
|59
|THPT Nguyễn Thái Bình
|18.75
|16.25
|2.5
|60
|THPT Nguyễn Chí Thanh
|20.25
|18
|2.25
|61
|THPT Trần Phú
|24.25
|22.75
|1.5
|62
|THPT Lê Trọng Tấn
|21.75
|18.5
|3.25
|63
|THPT Tân Bình
|21.5
|19.75
|1.75
|64
|THPT Tây Thạnh
|23.25
|21.75
|1.5
|65
|THPT Gò Vấp
|18
|15.75
|2.25
|66
|THPT Trần Hưng Đạo
|22.25
|20.25
|2
|67
|THPT Nguyễn Công Trứ
|22
|20
|2
|68
|THPT Nguyễn Trung Trực
|19.75
|17.25
|2.5
|69
|THPT Võ Thị Sáu
|21
|17.75
|3.25
|70
|THPT Phan Đăng Lưu
|17.5
|13.5
|4
|71
|THPT Hoàng Hoa Thám
|20.75
|16.75
|4
|72
|THPT Trần Văn Giàu
|18
|14.75
|3.25
|73
|THPT Gia Định
|23.5
|18.75
|4.75
|74
|THPT Thanh Đa
|16.25
|13.75
|2.5
|75
|THPT Phú Nhuận
|24
|22.5
|1.5
|76
|THPT Hàn Thuyên
|16.25
|13.5
|2.75
|77
|THPT An Lạc
|17.25
|15.25
|2
|78
|THPT Bình Hưng Hòa
|19.75
|17.75
|2
|79
|THPT Nguyễn Hữu Cảnh
|21
|18.25
|2.75
|80
|THPT Bình Tân
|16
|14.25
|1.75
|81
|THPT Vĩnh Lộc
|19
|16.75
|2.25
|82
|THPT Tân Túc
|12.75
|10.5
|2.25
|83
|THPT Bình Chánh
|14.25
|10.75
|3.5
|84
|THPT Đa Phước
|10.5
|10.5
|0
|85
|THPT Phổ thông Năng
khiếu TDTT Bình Chánh
|13.5
|12
|1.5
|86
|THPT Lê Minh Xuân
|14.25
|12.75
|1.5
|87
|THPT Phong Phú
|10.75
|10.5
|0.25
|88
|THPT Vĩnh Lộc B
|16.25
|13.75
|2.5
|89
|THPT Củ Chi
|16
|12.25
|3.75
|90
|THPT An Nhơn Tây
|11.5
|10.5
|1
|91
|THPT Phú Hòa
|13.5
|11.75
|1.75
|92
|THPT Quang Trung
|12.25
|11.5
|0.75
|93
|THPT Trung Phú
|16.25
|14.25
|2
|94
|THPT Tân Thông Hội
|14.75
|14
|0.75
|95
|THPT Trung Lập
|10.5
|10.5
|0
|96
|THPT Bà Điểm
|20.5
|19
|1.5
|97
|THPT Nguyễn Hữu Tiến
|19
|17.5
|1.5
|98
|THPT Hồ Thị Bi
|17.25
|17
|0.25
|99
|THPT Lý Thường Kiệt
|20.75
|20.25
|0.5
|100
|THPT Nguyễn Hữu Cầu
|24
|23
|1
|101
|THPT Phạm Văn Sáng
|17.5
|16.25
|1.25
|102
|THPT Nguyễn Văn Cừ
|15.5
|14.75
|0.75
|103
|THPT Dương Văn Dương
|13.25
|10.5
|2.75
|104
|THPT Long Thới
|13.25
|12
|1.25
|105
|THPT Phước Kiển
|11.75
|10.75
|1
|106
|THPT Cần Thạnh
|9
|10.5
|-1.5
|107
|THPT An Nghĩa
|10
|10.5
|-0.5
|108
|THPT Bình Khánh
|10
|10.5
|-0.5
|109
|THPT Hoàng Thế Thiện
|15.5
|13
|2.5
|Khu vực 2
|1
|THPT Võ Minh Đức
|20
|17,9
|2.1
|2
|THPT An Mỹ
|18.5
|17.35
|1.15
|3
|THPT Bình Phú
|15.5
|16.55
|-1.05
|4
|THPT Nguyễn Đình Chiểu
|16.75
|16.15
|0.6
|5
|THPT Trịnh Hoài Đức
|23.25
|22.25
|1
|6
|THPT Nguyễn Trãi
|19.75
|18.15
|1.6
|7
|THPT Trần Văn Ơn
|16.75
|17.2
|-0.45
|8
|THPT Dĩ An
|23.25
|22.1
|1.15
|9
|THPT Nguyễn An Ninh
|15.75
|17.65
|-1.9
|10
|THPT Bình An
|19
|19.35
|-0.35
|11
|THPT Tân Phước Khánh
|19.25
|18.1
|1.15
|12
|THPT Thái Hòa
|15.5
|17.25
|-1.75
|13
|THPT Huỳnh Văn Nghệ
|15
|16.8
|-1.8
|14
|THPT Thường Tân
|12
|14.95
|-2.95
|15
|THPT Lê Lợi
|13.25
|14.65
|-1.4
|16
|THPT Tân Bình
|13.5
|15.8
|-2.3
|17
|THPT Phước Vĩnh
|11.5
|12.2
|-0.7
|18
|THCS-THPT Nguyễn Huệ
|9
|14.7
|-5.7
|19
|THCS-THPT Tây Sơn
|10.25
|13.4
|-3.15
|20
|THPT Bến Cát
|18.5
|17.6
|0.9
|21
|THPT Tây Nam
|14.5
|15.35
|-0.85
|22
|THPT Bàu Bàng
|15.25
|15.05
|0.2
|23
|THPT Thanh Tuyền
|13.5
|13.85
|-0.35
|24
|THPT Dầu Tiếng
|12.5
|13.15
|-0.65
|25
|THCS-THPT Minh Hòa
|10.75
|12.5
|-1.75
|26
|THPT Phước Hòa
|11.75
|13.95
|-2.2
|27
|THPT Long Hòa
|12
|12.75
|-0.75
|28
|THPT Nguyễn Thị Minh Khai
|20.25
|19.05
|1.2
|29
|THPT Lý Thái Tổ
|17.25
|17.55
|-0.3
|Khu vực 3
|1
|THPT Vũng Tàu
|21.75
|21.25
|0.5
|2
|THPT Nguyễn Huệ
|19.25
|19
|0.25
|3
|THPT Đinh Tiên Hoàng
|17.25
|15
|2.25
|4
|THPT Trần Nguyên Hãn
|16.5
|16
|0.5
|5
|THPT Nguyễn Khuyến
|15.75
|17.25
|-1.5
|6
|THPT Châu Thành
|18.5
|9
|9.5
|7
|THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
|10.25
|11
|-0.75
|8
|THPT Bà Rịa
|14
|14.25
|-0.25
|9
|THPT Phú Mỹ
|11.5
|6.5
|5
|10
|THPT Trần Hưng Đạo
|11.5
|10.5
|1
|11
|THPT Hắc Dịch
|9
|10
|-1
|12
|THPT Trần Phú
|9
|7.75
|1.25
|13
|THPT Nguyễn Du
|15.25
|11.5
|3.75
|14
|THPT Nguyễn Trãi
|10
|9.25
|0.75
|15
|THPT Nguyễn Văn Cừ
|9
|8.25
|0.75
|16
|THPT Ngô Quyền
|10
|5.25
|4.75
|17
|THPT Xuyên Mộc
|12.25
|15.25
|-3
|18
|THPT Hòa Hội
|10.25
|10.25
|0
|19
|THPT Phước Bửu
|9
|9.5
|-0.5
|20
|THPT Hòa Bình
|9
|9
|0
|21
|THPT Bưng Riềng
|9
|9.5
|-0.5
|22
|THPT Trần Văn Quan
|10.75
|8
|2.75
|23
|THPT Long Hải - Phước Tỉnh
|10.5
|12.5
|-2
|24
|THPT Minh Đạm
|11.5
|14
|-2.5
|25
|THPT Trần Quang Khải
|12.75
|9.5
|3.25
|26
|THPT Võ Thị Sáu
|11
|11.75
|-0.75
|27
|THPT Dương Bạch Mai
|9
|8.5
|0.5