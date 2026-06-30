Trưa nay (30-6) công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập

Thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, khoảng 10 giờ trưa nay (30-6), sở này sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM

Theo đó, nếu trúng tuyển vào lớp 10 công lập, thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của thành phố tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn.

Sau đó, thí sinh nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo hướng dẫn của từng trường.

Hồ sơ nhập học lớp 10 gồm: Bản chính học bạ cấp THCS; Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (trích lục hoặc có công chứng); Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026; Phiếu thi tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027; Phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 - có ghi nhận điểm thi và 3 nguyện vọng; giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Năm học 2026-2027, xét tuyển lớp 10 công lập được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3, trúng tuyển nguyện vọng nào học sinh phải nhập học tại trường trúng tuyển ở nguyện vọng đó, không được thay đổi thứ tự nguyện vọng.

Thí sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học hoặc không thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn hoặc các trường hợp bất khả kháng) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ bị coi là từ chối quyền trúng tuyển.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, căn cứ vào tình hình thí sinh nộp hồ sơ nhập học lớp 10 thực tế và nhu cầu tuyển sinh của các trường THPT công lập để quyết định có xét tuyển bổ sung lớp 10 hay không.

Nếu thực hiện xét tuyển bổ sung, đối tượng tham gia xét tuyển bổ sung là thí sinh đã tham dự kỳ thi lớp 10 công lập do sở tổ chức nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đăng ký.

Trước đó, vào ngày 23-6, các trường THPT chuyên, trường THPT triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 và trường có học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập đã hoàn tất nhận hồ sơ nhập học lớp 10 của học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM tiến hành rà soát, làm sạch dữ liệu tuyển sinh trước khi công bố điểm chuẩn lớp 10 thường nhằm đảm bảo chỗ học đến đúng với học sinh có nhu cầu nhập học thực tế.

THU TÂM