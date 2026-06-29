Trường học tổ chức nhiều trải nghiệm hè mới, hấp dẫn

Từ đầu tháng 6, học sinh các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn TPHCM bước vào thời gian nghỉ hè. Nhằm tạo thêm sân chơi bổ ích cho học sinh trong dịp hè, nhiều hoạt động học tập kết hợp vui chơi đã được các trường tổ chức, mang đến trải nghiệm sáng tạo, mới lạ.

Trường mầm non giữ trẻ từ ngày 15-6

Trường Mầm non Vàng Anh (phường Chánh Hưng) tổ chức giữ trẻ trong hè từ ngày 15-6.

Theo cô Phạm Thúy Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh, trường tổ chức 2 đợt nhận giữ trẻ. Trẻ được tham gia nhiều hoạt động củng cố kiến thức, rèn kỹ năng tự phục vụ và duy trì nề nếp sinh hoạt đã hình thành trong năm học cũ.

Tương tự, Trường Mầm non Tân Phong 2 (phường Tân Hưng) tổ chức hai đợt giữ trẻ: Mỗi lớp được phân công 2 giáo viên, tổ chức hoạt động hè theo hướng trải nghiệm, tiếp cận công nghệ chuyển đổi số, giáo dục STEM/STEAM, hoạt động ngoại khóa theo hình thức “chơi mà học”, phù hợp độ tuổi từng nhóm trẻ. Riêng đối với trẻ 5-6 tuổi, trường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, chuẩn bị tâm thế cho trẻ thích nghi với giai đoạn chuyển tiếp từ bậc mầm non lên lớp 1.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu đề nghị UBND phường, xã, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn tại các trường mầm non, nhóm lớp ngoài công lập trong thời gian tổ chức giữ trẻ.

Đặc biệt, địa phương xử lý nghiêm những cơ sở giáo dục vi phạm như: hoạt động khi chưa được cấp phép, nhận giữ trẻ vượt quá số lượng được cấp phép, không bố trí đủ giáo viên/nhân viên chăm sóc trẻ, không đảm bảo điều kiện an toàn cho trẻ.

Theo chỉ đạo chung của Sở GD-ĐT TPHCM, các trường mầm non tùy vào điều kiện thực tế tổ chức nhận giữ trẻ trong hè từ ngày 15-6 và kết thúc trước ngày 15-8.

Câu lạc bộ trải nghiệm STEM do Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định) tổ chức trong dịp hè

Sân chơi kỹ năng cho học sinh

Đăng ký tham gia câu lạc bộ tiếng Anh do Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định) tổ chức trong dịp hè, Lê Võ Thanh Vân, học sinh lớp 8/7, cho biết, việc ôn tập kiến thức trong dịp hè chủ yếu thông qua trò chơi, hoạt động thi đua giữa các nhóm nên rất vui tươi, thoải mái.

Tuần qua, câu lạc bộ tiếng Anh tổ chức cho học sinh chia sẻ về hoạt động yêu thích. Nhóm của Vân bàn luận sôi nổi về các địa danh du lịch nổi tiếng muốn ba mẹ dẫn đi trong dịp hè, trong khi nhóm bên cạnh chia sẻ về các hoạt động bơi lội, leo núi. Có nhóm còn xây dựng cả kế hoạch mùa hè mơ ước với nhiều hoạt động muốn làm cùng gia đình.

Với Minh Tuấn, học sinh lớp 7, câu lạc bộ Kiến thức muôn màu do Trường THCS Hà Huy Tập tổ chức giúp em có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kiến thức ở nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, lịch sử - địa lý, thường thức đời sống. Tuần qua, những hoạt động xoay quanh chủ đề “Biển đảo và chủ quyền đất nước”.

Tương tự, các câu lạc bộ văn học, toán học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, hoạt động trải nghiệm STEM cũng tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, vừa giúp các em ôn tập kiến thức vừa rèn kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, khả năng tư duy, sáng tạo, thiết kế ra các sản phẩm có ích trong cuộc sống hàng ngày.

Ở bậc tiểu học, sân chơi hè tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) gồm nhiều hoạt động đa dạng như cuộc thi kể chuyện cùng sách, không gian trải nghiệm tiếng Anh, thiết kế xe đua thế năng…

Tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Phú Thọ Hòa), câu lạc bộ rèn chữ với tên gọi “Nét chữ, nết người” giúp học sinh duy trì nề nếp học tập trong hè, kết hợp rèn luyện sự kiên nhẫn, tự tin thông qua nét chữ, kỹ năng trình bày vở sạch đẹp. Nhiều sân chơi hoàn toàn miễn phí, hoạt động theo hình thức tự nguyện đăng ký của phụ huynh, đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập, sở thích của học sinh nhằm mang đến trải nghiệm vui tươi, bổ ích cho các em trong dịp hè.

THU TÂM