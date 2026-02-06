TPHCM: Hơn 1 triệu vé xe liên tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết

Tổng lượng vé xe liên tỉnh dịp tết năm nay tại các bến xe trên địa bàn TPHCM khoảng 1.075.000 vé. Tính đến ngày 5-2 (tức 18 tháng Chạp), lượng vé đã bán đạt khoảng 60%.

Sáng 6-2, tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, công tác chuẩn bị vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã được triển khai đầy đủ, bảo đảm không để người dân rơi vào cảnh thiếu xe, tăng giá vé bất hợp lý.

Hành khách tại bến xe miền Tây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tổng lượng vé xe liên tỉnh dịp tết năm nay tại các bến xe trên địa bàn thành phố khoảng 1.075.000 vé. Tính đến ngày 5-2 (tức 18 tháng Chạp), lượng vé đã bán đạt khoảng 60%. “Khoảng 40% vé còn lại chủ yếu là các tuyến ngắn, cự ly gần, nên người dân không cần quá lo lắng về việc thiếu vé xe trong những ngày cao điểm tết sắp tới”, ông Ngô Hải Đường thông tin.

Hành khách xếp hàng chờ lên xe tại Bến xe miền Đông cũ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận tại các bến xe, lượng vé bán ra có sự chênh lệch tùy theo tuyến. Cụ thể, Bến xe miền Đông cũ hiện đã bán khoảng 90% lượng vé, Bến xe miền Đông mới đạt trên 70%, trong khi các bến xe tuyến ngắn như An Sương, Bà Rịa vẫn còn khá nhiều vé phục vụ hành khách.

Để chủ động đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, Sở Xây dựng TPHCM đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện dự phòng. Theo đó, hơn 2.200 xe tăng cường đã được các đơn vị sẵn sàng đưa vào khai thác khi nhu cầu tăng đột biến, hoặc trong trường hợp xe quay vòng không kịp.

“Mục tiêu cao nhất là bảo đảm mọi người dân đều có phương tiện về quê đón tết, không để xảy ra tình trạng thiếu xe, ùn ứ kéo dài hay ép giá hành khách”, ông Ngô Hải Đường nhấn mạnh.

Liên quan công tác quản lý bến xe và giá vé, ông Nguyễn Xuân Điền, Phó chánh Văn phòng Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) cho biết, đơn vị hiện đang quản lý 5 bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn TPHCM gồm: Miền Đông mới, Miền Đông, Miền Tây, An Sương và Ngã Tư Ga.

Theo ông Điền, dịp cao điểm tết năm nay, các bến xe tổ chức bán vé tăng cường trong các ngày từ 13-2 đến 15-2-2026. Thời gian bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ mỗi ngày đối với các đơn vị ủy thác bán vé cho bến; riêng các doanh nghiệp tự bán vé được tổ chức 24/24 giờ nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của hành khách.

Về giá vé, đại diện SAMCO cho biết, mức điều chỉnh áp dụng theo khung quy định nhiều năm nay, với mức tăng 40% đối với tuyến dưới 300km và 60% đối với tuyến trên 300km. Việc tăng giá này nhằm bù đắp chi phí cho doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là chi phí xe chạy rỗng chiều quay đầu sau tết.

“Việc điều chỉnh giá vé phải được Sở Xây dựng chấp thuận, báo cáo thành phố và thực hiện đúng quy định”, ông Điền khẳng định.

Trước lo ngại vé xe tết bị đẩy giá, mua bán tràn lan bên ngoài bến, đại diện SAMCO cho biết toàn bộ vé bán trong bến đều được niêm yết công khai, kiểm soát chặt chẽ. Người dân mua vé đúng nơi quy định sẽ không xảy ra tình trạng giá vé tăng “vô tội vạ”.

Theo ông Điền, nguy cơ bị “chặt chém” chủ yếu đến từ việc mua vé bên ngoài cổng bến hoặc qua các kênh không rõ ràng trên mạng xã hội. Do đó, hành khách được khuyến cáo chỉ mua vé trực tiếp tại quầy trong bến hoặc trên website chính thức của doanh nghiệp vận tải.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, SAMCO cũng tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ tại các bến xe, với sự tham gia của lãnh đạo và các bộ phận liên quan, nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân.

QUỐC HÙNG