Camera AI hoạt động 24/24 giờ trên đường cao tốc

Ngày 3-2, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (C08), Cục CSGT, cho biết, cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu, bia ngày tết, nhưng lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là nguy hiểm và không được phép.

Các phương tiện di chuyển trên tuyến đường cao tốc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, C08 đã ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

Căn cứ lịch nghỉ tết của người lao động (14-2 đến hết 22-2), lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ.

Đối với các tuyến cửa ngõ Hà Nội, TPHCM và các trục cao tốc, liên tỉnh, lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa, mục tiêu là hạn chế ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong những ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ, khi lượng xe cộ tăng vọt.

Những tuyến quốc lộ có lượng xe máy đông, cảnh sát giao thông sẽ có quyết định cấm ô tô trọng tải lớn theo khung giờ để tránh xảy ra xung đột, hạn chế rủi ro.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật cũng thông tin, cảnh sát sẽ tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: sử dụng rượu bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách không đúng nơi, chở quá số người và tải trọng quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển…

Các vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm.

C08 cũng yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn nhỏ dẫn tới phức tạp.

Cảnh sát giao thông tuần tra trên đường cao tốc

Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn. Việc xử lý vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày tết.

Cục CSGT sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến quốc lộ 1 từ Lạng Sơn - Cà Mau. Các tổ công tác triển khai mô hình kết hợp hóa trang và công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24 giờ với 4 ca trực mỗi ngày.

Ngoài ra, hệ thống camera trên các tuyến cao tốc và các trục của các địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ, trong đó có cả những hệ thống camera AI mới được triển khai.

ĐỖ TRUNG