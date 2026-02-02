TPHCM: Thông xe hầm chui HC1-02 nút giao An Phú

Dự án nút giao An Phú khởi công vào cuối năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Sau quá trình điều chỉnh tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026 thay vì cuối 2025 như kế hoạch.

Sáng 2-2, hầm chui HC1-02 thuộc dự án nút giao An Phú (phường An Khánh, TPHCM) đưa vào khai thác sau hơn ba năm thi công. Đây là hầm chui thứ hai trong tổng thể dự án nút giao An Phú đi vào vận hành.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, việc thông xe hầm chui HC1-02 giúp gia tăng đáng kể năng lực lưu thông, tạo trục kết nối trực tiếp giữa tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng đi vào trung tâm thành phố qua hầm vượt sông Sài Gòn.

Hầm chui HC1-02 có chiều dài khoảng 760m, quy mô 4 làn xe cho hai chiều lưu thông. Hầm kết nối liên hoàn với hầm HC1-01 đã khai thác trước đó, hình thành tuyến giao thông ngầm thông suốt từ cao tốc vào trung tâm thành phố và chiều ngược lại.

Điều này giúp giảm xung đột giao thông tại khu vực vòng xoay An Phú, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, nhất là vào giờ cao điểm và các dịp lễ, tết.

Cùng với việc đưa vào sử dụng nhánh cầu vượt N2 thời gian qua, việc thông xe hầm HC1-02 được kỳ vọng giúp giảm hơn 80% tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực nút giao An Phú.

Dự án nút giao An Phú khởi công vào cuối năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, được xem là nút giao có quy mô lớn và phức tạp nhất TPHCM hiện nay.

Sau quá trình điều chỉnh tiến độ, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026, thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Hiện các hạng mục cầu vượt tại nút giao đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Các nhánh cầu N3, N4, N1.1 và N1.3 kết nối trục Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống dự kiến hoàn thành trong quý I-2026.

Những hạng mục quan trọng còn lại như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và các nhánh cầu chính cũng đang được tập trung thi công để hoàn tất trước giữa năm 2026, bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Khi hoàn thành đồng bộ, nút giao An Phú không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Đông, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây trong thời gian tới.

Công trình còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hạ tầng khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đi vào khai thác từ giữa năm 2026.

Việc thông xe hầm chui HC1-02 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa giải quyết một điểm nghẽn giao thông cấp bách, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển hạ tầng đô thị, thúc đẩy kết nối vùng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của TPHCM trong giai đoạn tới.

Khi toàn bộ dự án nút giao An Phú hoàn thành, khu vực cửa ngõ phía Đông được kỳ vọng sẽ chuyển biến căn bản về năng lực lưu thông, góp phần nâng cao chất lượng sống và khả năng cạnh tranh của đô thị lớn nhất cả nước.

