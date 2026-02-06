HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4

Sáng 6-2, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Dự án xây dựng mới cầu Thủ Thiêm 4 là công trình cấp 1. Cầu và tuyến đường hai đầu cầu được đầu tư theo quy mô đường trục chính đô thị, phù hợp quy chuẩn QCVN 07-4:2023/BXD.

Đại biểu thông qua các dự thảo nghị quyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mặt cắt ngang cầu gồm 8 làn xe, trong đó có 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16km; riêng cầu Thủ Thiêm 4 dài khoảng 1,635km.

Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận); điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch (đường trục Bắc – Nam), Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Dự án có tổng mức đầu tư 5.063 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Địa điểm thực hiện tại phường Tân Thuận và phường An Khánh, TPHCM.

Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Trong đó, việc lập và thông qua chủ trương đầu tư thực hiện trong quý 1-2026; lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong quý 3-2026.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến triển khai từ quý 1-2026 đến quý 4-2026. Việc lựa chọn nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát thực hiện trong quý 3-2026, khởi công xây dựng vào quý 3-2026 và hoàn thành công trình vào quý 4-2028.

HĐND TPHCM cũng chấp thuận việc tách dự án thành hai dự án thành phần, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, gồm: dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 1.385 tỷ đồng; và dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với tổng mức đầu tư khoảng 3.678 tỷ đồng.

Kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị mới Nam Thành phố Dự án nhằm kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị mới Nam Thành phố, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhanh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực mới cho khu đô thị phía Nam, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Việc đầu tư xây dựng cầu cũng nhằm hình thành thêm một trục giao thông mới theo hướng Đông - Nam thành phố, kết nối khu vực Nam thành phố với khu trung tâm và TP Thủ Đức (trước đây) ở phía Đông. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu như Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ…, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG