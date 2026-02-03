Lâm Đồng cấm ô tô giường nằm 2 tầng trên một số tuyến đường

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đến nay sở mới nhận được 23/115 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, taxi thực hiện kê khai giá theo quy định.
Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị chỉ khai thác xe khách giường nằm 2 tầng trên các tuyến đường, đoạn đường bảo đảm điều kiện an toàn về kết cấu hạ tầng giao thông; tuyệt đối không sử dụng xe giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường hoặc đoạn tuyến cấp V và cấp VI miền núi.
Đồng thời, các đơn vị chỉ được bố trí lái xe điều khiển xe giường nằm 2 tầng khi lái xe có ít nhất 2 năm kinh nghiệm điều khiển xe khách có trọng tải thiết kế trên 29 chỗ.