Lâm Đồng cấm ô tô giường nằm 2 tầng trên một số tuyến đường

Ngày 3-2, Sở Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện nghiêm việc kê khai, thực hiện giá cước và công tác phục vụ vận chuyển trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đến nay sở mới nhận được 23/115 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, taxi thực hiện kê khai giá theo quy định.

Hành khách lên ô tô khách giường nằm 2 tầng tại Bến xe liên tỉnh Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị chỉ khai thác xe khách giường nằm 2 tầng trên các tuyến đường, đoạn đường bảo đảm điều kiện an toàn về kết cấu hạ tầng giao thông; tuyệt đối không sử dụng xe giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường hoặc đoạn tuyến cấp V và cấp VI miền núi.

Ô tô khách giường nằm 2 tầng hoạt động trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đồng thời, các đơn vị chỉ được bố trí lái xe điều khiển xe giường nằm 2 tầng khi lái xe có ít nhất 2 năm kinh nghiệm điều khiển xe khách có trọng tải thiết kế trên 29 chỗ.

ĐOÀN KIÊN