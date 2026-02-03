Thẩm tra các dự án giao thông trọng điểm trình kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 8

Ngày 3-2, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM tổ chức phiên họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, chuẩn bị trình HĐND TPHCM xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8.

Phiên họp do Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM Nguyễn Công Danh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM chủ trì phiên họp

Trong số này có việc thẩm tra dự án kéo dài tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 kết nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án dài hơn 41km, được nghiên cứu triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thành trục giao thông đường sắt hiện đại, góp phần giảm áp lực cho giao thông đường bộ, đa dạng hóa phương thức vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM cũng xem xét dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 (công trình nhóm A) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.063 tỷ đồng. Dự án kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu vực phía Nam thành phố, được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tại đường Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, đồng thời tạo động lực hoàn thiện trung tâm tài chính quốc tế và chỉnh trang đô thị.

Đối với lĩnh vực logistics và cảng biển, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM xem xét dự án tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối Vành đai 3, dài 5,9km, tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỷ đồng. Việc sớm đầu tư tuyến đường chuyên dụng này sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tại cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu, rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi logistics xuất nhập khẩu của thành phố và khu vực.

Ở khu vực phía Tây, dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc với chiều dài 7,1km, điều chỉnh lộ giới lên 30m, tổng mức đầu tư hơn 6.870 tỷ đồng, được xác định có vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ các “nút thắt” giao thông, khôi phục tổ chức giao thông hai chiều và tạo tiền đề phát triển đô thị theo mô hình TOD gắn với các tuyến đường sắt đô thị trong tương lai.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM cơ bản thống nhất chủ trương đối với các tờ trình trên. Đây là các dự án giao thông quan trọng, có quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và định hướng phát triển không gian đô thị của thành phố.

Do đó, Ban đề nghị cơ quan chủ trì, các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tờ trình làm rõ thêm các cơ sở, căn cứ pháp lý, thông tin, số liệu trong các tờ trình, đặc biệt là số liệu, bồi thường, giải phóng mặt bằng và phương án bố trí vốn theo từng giai đoạn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

CHÂU VŨ - CẨM NƯƠNG