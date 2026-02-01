Xã hội

Giao thông

Đề xuất khai thác tạm một phần tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

SGGP

Ngày 31-1, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về công tác chuẩn bị nghiệm thu, đưa vào khai thác tạm tuyến chính và một số hạng mục công trình dự án thành phần 2 của dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, với hướng từ Dầu Giây đi Vũng Tàu, các phương tiện trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ địa bàn Dầu Giây đến Km24+610 sẽ vào hướng tuyến chính đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Vũng Tàu; hướng từ TPHCM đi Vũng Tàu, các phương tiện đi trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến Km24+250 sẽ chuyển làn rẽ sang phải để vào tuyến số 2, đến Km17+650 nhập làn vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Riêng hướng Vũng Tàu đi Dầu Giây, các phương tiện đi trên cao tốc đến Km17+650 sẽ tách làn sang bên phải lên cầu nhánh N1 của tuyến số 2, sau đó rẽ phải vào cầu nhánh N7 Vũng Tàu - Dầu Giây để đi về Dầu Giây.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cao tốc khai thác tạm đường bộ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn