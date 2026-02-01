Đề xuất khai thác tạm một phần tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo đó, với hướng từ Dầu Giây đi Vũng Tàu, các phương tiện trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ địa bàn Dầu Giây đến Km24+610 sẽ vào hướng tuyến chính đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Vũng Tàu; hướng từ TPHCM đi Vũng Tàu, các phương tiện đi trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến Km24+250 sẽ chuyển làn rẽ sang phải để vào tuyến số 2, đến Km17+650 nhập làn vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Riêng hướng Vũng Tàu đi Dầu Giây, các phương tiện đi trên cao tốc đến Km17+650 sẽ tách làn sang bên phải lên cầu nhánh N1 của tuyến số 2, sau đó rẽ phải vào cầu nhánh N7 Vũng Tàu - Dầu Giây để đi về Dầu Giây.

XUÂN TRUNG