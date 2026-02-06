17 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc và các dịch vụ thiết yếu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông phục vụ người dân đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, đến nay có 9 trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu và đưa vào khai thác trên các đoạn tuyến: Mai Sơn - quốc lộ 45; Nghi Sơn - Diễn Châu; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Vân Phong - Nha Trang; Nha Trang - Cam Lâm; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây.

Đồng thời, có 8 trạm đang phấn đấu hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu hoặc có phương án khai thác tạm phục vụ Tết Nguyên đán, gồm các trạm trên các đoạn tuyến: Bùng - Vạn Ninh; Cam Lộ - La Sơn; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (2 trạm); Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Cần Thơ - Hậu Giang; Hậu Giang - Cà Mau.

Trong 17 trạm đưa vào khai thác nói trên có 5 trạm có cây xăng phục vụ, gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tuyến cao tốc đường bộ từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành trên các đoạn: Cầu Giẽ - Ninh Bình; Cao Bồ - Mai Sơn; La Sơn - Hòa Liên; TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; Trung Lương - Mỹ Thuận, cùng 1 điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới đưa vào sử dụng. Các trạm này đang phục vụ tốt nhu cầu của người dân và phương tiện.

Đối với các trạm dừng nghỉ đang đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng 21/21 trạm. Hiện các nhà đầu tư đang hoàn thiện thủ tục và triển khai thi công theo tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

BÍCH QUYÊN