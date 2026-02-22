Gần 93.000 lượt khách quốc tế đến Phú Quốc trong 9 ngày nghỉ tết

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2026, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đón 92.994 lượt khách quốc tế, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 tại đặc khu Phú Quốc

Sáng 22-2 (mùng 6 Tết), ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang thông tin, trong 9 ngày tết (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), đặc khu Phú Quốc ước đón 365.818 lượt khách, tăng 29,9% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế chiếm 92.994 lượt, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Du khách đến đảo Ngọc trong những ngày qua đã được trải nghiệm nhiều sản phẩm vui chơi, giải trí quy mô lớn như: “Symphony of the Sea”, “Awaken Sea”, nhạc nước, pháo hoa nghệ thuật, hoạt động tại Cầu Hôn, chợ đêm Vui Fest Bazaar, cùng các chương trình nghệ thuật đường phố...

Đến Phú Quốc trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du khách được trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn

Dịp Tết Nguyên đán này, du lịch Phú Quốc xác lập cột mốc lịch sử khi đón 93 chuyến bay và gần 17.000 lượt du khách đến bằng đường hàng không trong ngày 18-2 (mùng 2 Tết).

Trong 93 chuyến bay trên, có 47 chuyến nội địa và 46 chuyến quốc tế. Đây là một trong những ngày có lưu lượng hành khách cao nhất từ trước đến nay, minh chứng rõ nét cho đà bứt tốc mạnh mẽ của du lịch đảo Ngọc.

Khách quốc tế làm thủ tục tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Dịp tết này, Phú Quốc xảy ra sự cố điện tại khu vui chơi giải trí Cáp Treo Hòn Thơm vào chiều 19-2 (mùng 3 Tết), làm ảnh hưởng lịch trình tham quan của nhiều du khách.

Sau khi sự cố xảy ra, đơn vị vận hành đã chủ động đưa du khách về lại bờ (khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc) bằng cáp thủy lực và canô an toàn.

Đồng thời, hỗ trợ các chi phí ẩm thực trên đảo, hoàn trả chi phí vé… để du khách tiếp tục hành trình.

Du khách làm thủ tục tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Sau khi hoàn tất kiểm tra, khắc phục, Cáp Treo đã hoạt động trở lại, phục vụ du khách bình thường ngay ngày hôm sau.

NAM KHÔI